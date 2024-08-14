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經濟

內地上月新貸2680億 遠遜預期 消費不振 短期貸款大減2216億

【明報專訊】7月踏入內地銀行放貸傳統淡季，信貸增長按年有所減少並繼續弱於市場預期。人民銀行公布，首7個月內地社融規模增量按年減少14.6%至18.87萬億元（人民幣，下同），低於市場預期的19.10萬億元，單計7月為7708億元，按年增45.9%、惟低於彭博綜合市場預測中位數1萬億元（見表）。至於首7個月人民幣貸款增量按年跌15.9%至13.53萬億元，少過預期的13.69萬億元，單計7月為2680億元，按年下降22.5%，亦低於市場預測中位數的4270億元。

明報記者 黃志偉

雖然人行上月「全方位」減息放水支持經濟，分別下調7天期逆回購利率及市場報價利率（LPR），惟貸款需求量方面未有太大提升。今年首7個月對實體經濟發放的人民幣貸款增量為12.38萬億元，按年少增3.27萬億元，單計7月亦減少767億元。

M2與M1差距擴 資金流向定存

同時，從7月新增人民幣貸款類別來看，主要反映樓按的居民中長期貸款僅增3.6億元，較6月增3227.8億元大幅放緩，但已較去年同期錄得減少671.8億元為佳；至於主要反映消費的居民短期貸款大減2216.2億元，幅度較去年同期的減少1335億元為多。或意味中央持續出台救內房稍收成效，惟內需依然疲弱。

人行旗下《金融時報》發文指7月是傳統「信貸小月」，加之6月份仍有部分金融機構有「衝量」現象；又形容金融總量增速仍高於名義GDP增速，整體保持合理增長，並引述受訪專家指出，反映金融持續發力支持經濟。

廣義貨幣（M2）與狹義貨幣（M1）差距繼續擴大，反映資金流向定存趨勢持續。7月底M2餘額為303.31萬億元，按年增長6.3%，多於預期的升6%；M1餘額則為63.23萬億元，按年減少6.6%，高於預期的跌5.5%。《金融時報》文章指具部分虛增的存貸款「擠掉」後，金融數據會出現一定回落，尤其考慮企業活期存款出現下降，部分還在逐步轉向理財產品，這方面的影響會持續顯現，導致近幾個月M1持續回落。

人行逆回購淨投放3851億 近1月最多

高盛報告指7月信貸數據顯示信貸需求依然疲弱，近期的政策溝通反映人行繼續注重加強貨幣政策傳導，淡化信貸總量的重要，人行亦強調逆周期調節支持內需的重要，維持人行第三季存款準金率下調0.25個百分點以促進國債發行、第四季減息0.1厘以降低實體經濟成本的預測。

另外，信貸數據公布前，人行公開市場開展3857億元的7天期逆回購操作，創近1個月新高，利率1.7厘。對冲到期量後，單日淨投放3850.8億元。

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