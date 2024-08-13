興登堡：印度證交會主席與阿達尼存利益衝突

阿達尼系內股價受壓

興登堡的報告稱，Madhabi Puri Buch與丈夫Dhaval Buch投資的離岸基金，阿達尼的兄弟Vinod Adani也有份投資。Buch夫婦否認了這些指控，並指該報告的說法毫無根據。阿達尼集團澄清，其海外控股結構完全透明。阿達尼集團相關股票周一市值一度合共蒸發134億美元（約1045億港元），收市的市值損失收窄至24億美元（約187億港元）。

興登堡的沽空報告在去年1月發布後，曾導致阿達尼集團旗下各上市企業的市值合共蒸發1200億美元，相當於失去逾半市值，至今年5月才收復失地。市場人士指出，興登堡再次作出指控，令相關股票的短期波動無可避免，若這些指控得到證實，可能會削弱投資者的信心、嚇退外國資本，並引發更嚴格的監管改革。

（綜合報道）

[國際金融]