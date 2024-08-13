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經濟
國際金融

興登堡：印度證交會主席與阿達尼存利益衝突

【明報專訊】沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）在去年1月狙擊印度富商阿達尼（Gautam Adani）旗下的阿達尼集團（Adani Group）後，周末再指控該集團與印度證券交易委員會（SEBI）主席Madhabi Puri Buch存在利益衝突，導致興登堡針對阿達尼集團涉嫌操縱股價及會計欺詐的指控不獲徹底調查。與阿達尼集團相關的10隻股票周一應聲下滑，集團旗艦公司阿達尼企業（Adani Enterprises）股價最多跌逾5%，而阿達尼能源解決方案（Adani Energy Solutions）的股價更最多跌17%。

阿達尼系內股價受壓

興登堡的報告稱，Madhabi Puri Buch與丈夫Dhaval Buch投資的離岸基金，阿達尼的兄弟Vinod Adani也有份投資。Buch夫婦否認了這些指控，並指該報告的說法毫無根據。阿達尼集團澄清，其海外控股結構完全透明。阿達尼集團相關股票周一市值一度合共蒸發134億美元（約1045億港元），收市的市值損失收窄至24億美元（約187億港元）。

興登堡的沽空報告在去年1月發布後，曾導致阿達尼集團旗下各上市企業的市值合共蒸發1200億美元，相當於失去逾半市值，至今年5月才收復失地。市場人士指出，興登堡再次作出指控，令相關股票的短期波動無可避免，若這些指控得到證實，可能會削弱投資者的信心、嚇退外國資本，並引發更嚴格的監管改革。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕蒸發 市值 阿達尼集團（Adani Group） 沽空機構

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