CNBC：星巴克與Elliott 洽改善管治協議

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士稱，激進投資者Starboard Value入股星巴克（Starbucks）（美：SBUX），爭取其採取措施提振股價。在Starboard入股之際，CNBC的消息又指出，星巴克與持有其大量股票的激進投資者Elliott投資管理，正討論達成協議。路透社此前引述知情人士稱，Elliott投資管理與星巴克商討如何改善股價表現。星巴克早段股價升4%。
WSJ：獲Starboard Value入股
根據CNBC的消息，作為協議的一部分，Elliott建議星巴克擴大董事會，並改善企業治理，而行政總裁Laxman Narasimhan可繼續留任。星巴克此前公布美國和中國市場的需求減弱，在截至6月底的第三財季，全球可比銷售額減少3%，是連續第二季可比銷售倒退。在這關鍵時刻，一些激進投資者趁機介入。Starboard投資於多個行業，在科技領域尤為活躍。該公司最近還獲得了Outback Steakhouse母企Bloomin' Brands的董事會席位，暫未知它對星巴克有何具體要求。
（綜合報道）
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