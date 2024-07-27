CNBC：星巴克與Elliott 洽改善管治協議

WSJ：獲Starboard Value入股

根據CNBC的消息，作為協議的一部分，Elliott建議星巴克擴大董事會，並改善企業治理，而行政總裁Laxman Narasimhan可繼續留任。星巴克此前公布美國和中國市場的需求減弱，在截至6月底的第三財季，全球可比銷售額減少3%，是連續第二季可比銷售倒退。在這關鍵時刻，一些激進投資者趁機介入。Starboard投資於多個行業，在科技領域尤為活躍。該公司最近還獲得了Outback Steakhouse母企Bloomin' Brands的董事會席位，暫未知它對星巴克有何具體要求。

（綜合報道）

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