明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

標指「七雄外藍籌」料多賺7% 分析：股市升勢料不再局限少數科技股

【明報專訊】美國藍籌股業績期接近尾聲，迄今已有八成以上的標普500指數成分股公布業績。根據彭博行業研究（BI）匯編的數據，在此前AI投資熱潮中被忽略的美國上市企業盈利終於復蘇。美國科技股「七雄」（Magnificent 7）以外的標普500指數成分股企業，第二季盈利可望按年增長7.4%，將為這些企業的盈利連跌5季後，首次恢復利潤增長，可能會促使更多資金流向表現落後的美股，為資金輪動增添動力。美股經歷上周的劇烈波動後，在本周的美國通脹及零售銷售數據公布前，美股三大指數早段向上。

Truist Advisory Services聯席投資總監Keith Lerner稱，此前幾季都主要由「七雄」等少數增長股的利潤，推動標普500指數上漲。隨着更廣泛的企業恢復盈利增長，將有助市場更趨平衡，預示股市升勢不再局限於少數科技股，為投資者帶來更廣泛投資機會。

「七雄」利潤增長料放緩

彭博行業研究指出，第二季的業績顯示，美國大型企業的利潤增長有所放緩，而一些規模較小的企業利潤開始增長加快。整體來說，標普500指數成分股第二季利潤勝於預期的比率，已接近長期均值。花旗集團股票交易策略主管Stuart Kaiser指出，更廣泛的企業獲利，是「我們認為今年股票升勢將擴大至『七雄』以外的關鍵原因」。市場人士預期，這可能進一步推動資金由大型股轉向小型股。

彭博行業研究指出，整體來說，企業主管對盈利前景樂觀。上調盈利指引的企業比率，相比下調盈利指引的企業比率，預計將出現正值，這將會是2021年以來首次。美銀的數據亦顯示類似情况，分析師對2024及25年的平均盈利預測都趨向樂觀。

目前除了AI龍頭Nvidia（美：NVDA）以外，其餘「七雄」——蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）、Tesla（美：TSLA）、亞馬遜（美：AMZN）及Meta（美：META）已公布業績。分析師預期，這七大企業次季利潤按年增長35%，較過往的季度增長顯著放緩。

AI炒作已過 市場須看到盈利前景

此前亞馬遜、微軟及Alphabet公布的展望若非遜於預期，就是欠缺細節，令市場憂慮AI投資未能在短期內提升回報。美銀股票和量化策略師Savita Subramanian指出，AI貨幣化是市場重點，「AI炒作已成過去，是時候給市場看到盈利前景」。

事實上，第二季業績期的股市反應，比以往劇烈。花旗指出，標普500指數企業公布次季財報當天的平均股價升幅或跌幅達4.9%，遠高於3.3%上下波幅的歷史均值。貝萊德指出，股市波動不僅受到財報影響，也受到主要央行的政策預期、匯率變化及股票輪動等因素驅動。此輪股票輪動始自7月公布的美國6月消費者物價指數（CPI）全面降溫，推動了減息預期。隨着本周三的美國7月CPI數據發布，市場有可能再趨波動。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕消費者物價指數（CPI） 美股 盈利前景 業績 標普500指數

上 / 下一篇新聞

新股集資王茶百道 盈警後急挫12% 同日掛牌天津建發 早發預警昨跟跌近兩成
新股集資王茶百道 盈警後急挫12% 同日掛牌天津建發 早發預警昨跟跌近兩成
同源康醫藥招股 籌最多5.8億
同源康醫藥招股 籌最多5.8億
港股波幅160點 成交703億半年最少
港股波幅160點 成交703億半年最少
澳門擬換錢黨刑事化 賭股逆市挫
澳門擬換錢黨刑事化 賭股逆市挫
內地上季外商直接投資減千億
內地上季外商直接投資減千億
閱文上半年純利增34% 《慶餘年第二季》帶動 版權等收入飈逾七成
閱文上半年純利增34% 《慶餘年第二季》帶動 版權等收入飈逾七成
丘鈦上半年多賺4.5倍 續不派中期息
丘鈦上半年多賺4.5倍 續不派中期息
佳兆業：清盤聆訊延後至下月9日
佳兆業：清盤聆訊延後至下月9日
361度中期多賺12% 派息大增逾1.5倍
361度中期多賺12% 派息大增逾1.5倍
裕元半年純利增1.2倍 中期息倍增
裕元半年純利增1.2倍 中期息倍增
友和現金加新股收購J SELECT 涉442萬
友和現金加新股收購J SELECT 涉442萬
AMD認晶片存漏洞 黑客若入侵 近無法修復
AMD認晶片存漏洞 黑客若入侵 近無法修復
CNBC：星巴克與Elliott 洽改善管治協議
CNBC：星巴克與Elliott 洽改善管治協議
興登堡：印度證交會主席與阿達尼存利益衝突
興登堡：印度證交會主席與阿達尼存利益衝突
楊智佳：港股A股成交弱 或延後見底時間
楊智佳：港股A股成交弱 或延後見底時間
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：龍源獲政策支持 險資力撐
黃雯怡：龍源獲政策支持 險資力撐
何民傑：從財赤演變的英國騷亂
何民傑：從財赤演變的英國騷亂
陳頴峯：從特朗普演說看加密幣主流化趨勢
陳頴峯：從特朗普演說看加密幣主流化趨勢
技術取勝：聯通若反彈料6.2元受阻
技術取勝：聯通若反彈料6.2元受阻
劉思明：國策帶動綠色概念股升 宜吸不宜追
劉思明：國策帶動綠色概念股升 宜吸不宜追
周顯：經紀牌「錢景」淡 基金牌受捧
周顯：經紀牌「錢景」淡 基金牌受捧
湯文亮：大造時買樓 考驗買家決斷心態
湯文亮：大造時買樓 考驗買家決斷心態
PARK SEASONS周五賣 2B首推售70伙 本月一手成交不足200宗 宏安其士新盤將出擊
PARK SEASONS周五賣 2B首推售70伙 本月一手成交不足200宗 宏安其士新盤將出擊
MIAMI QUAY開放示範單位 融入邁阿密氛圍
MIAMI QUAY開放示範單位 融入邁阿密氛圍
雅居樂相關人士沽義本道豪宅 料實蝕八成
雅居樂相關人士沽義本道豪宅 料實蝕八成
內地客1.8萬租御海灣平台戶 同類新高
內地客1.8萬租御海灣平台戶 同類新高
上月私宅租金指數創近5年新高
上月私宅租金指數創近5年新高
市建局推啟德道/沙浦道項目 下月底截標
市建局推啟德道/沙浦道項目 下月底截標
伊利近街舖2000萬沽 業主料蝕近五成
伊利近街舖2000萬沽 業主料蝕近五成