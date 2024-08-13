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市建局推啟德道/沙浦道項目 下月底截標

【明報專訊】曾於去年10月招收發展意向書、市建局旗下九龍城啟德道/沙浦道發展項目，早前再度招收意向後，局方昨日公布，邀請30家發展商及財團就上述項目入標，並於9月20日截止。項目最新估值介乎18億至25.7億元，較去年10月低31%至逾38%。

可建51萬呎樓面 估值跌逾三成

上述啟德道/沙浦道重建項目佔地約5.7萬方呎，可建樓面約51.4萬方呎，預計提供約810個住宅單位；市建局將撥出逾5382方呎樓面，作社區幼兒中心。另外，項目將重新規劃及重整道路網絡，以興建一個面積約1.07萬方呎地下廣場，並連接一條由政府負責興建的行人隧道，至啟德新發展區未來的地下購物街。

綜合市場消息，項目最新估值約18億至約25.7億元、即每方呎樓面價約3500至5000元，相較去年截收意向時，當時估值介乎26億至41.1億元、折合每方呎樓面地價約5060至8000元，最新估值下跌約31%至38%不等。

上月收30份意向書 大孖沙全參與

項目曾於去年10月招收發展意向書，當時接獲31份意向書。

市建局指出，經考慮多項因素後，決定將項目於今季內推出招標，並優化項目篩選合資格發展商的準則，故再邀發展商遞交發展意向書，今年7月共收到30份意向書，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐、遠展（0035）、英皇國際（0163）、富豪酒店（0078）、帝國集團、中海外（0688）、保利（0119）等。

相關字詞﹕招標 九龍城啟德道/沙浦道發展項目 市建局

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