上月私宅租金指數創近5年新高

今年迄今累升逾4.8%

相對於反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL今年呈跌勢、並累跌4.25%，CRI與其明顯有別，今年CRI累升4.82%，現指數比2018年8月128.01點歷史高位，低4.53%。

反映大型屋苑租金走勢的CRI Mass報128.3點，按月升1.69%；CRI（中小型單位）報124.69點，按月升1.6%；上述CRI Mass、及CRI（中小型單位）齊升5個月，同重返2019年9月水平。豪宅方面，CRI（大型單位）報105.86點，按月升1.59%，重上2020年1月水平。

分區方面，港島CRI Mass報117.32點，按月升2.1%；九龍CRI Mass報114.75點，按月升1.06%。至於新界，新界西CRI Mass報152.51點，按月升2%；新界東CRI Mass報146.57點，按月升1.9%。