明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

內地客1.8萬租御海灣平台戶 同類新高

【明報專訊】正值暑期住宅租務旺季，多區均錄得高價租務成交；祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門半新盤御海灣第1座低層連平台特色戶，實用面積448方呎兩房間隔連188方呎平台、可望海景，以1.8萬元租出，實用呎租逾40元，租金料創屋苑同類單位新高。黃指出，租客為內地客，願預繳一年租金約21.6萬元，故業主願減價500元或2.7%；業主今年以約838萬元購入，享租金回報率2.6厘。

嘉峯匯天台戶月租逾9萬

另屯門兆康NOVO LAND新錄租務成交；美聯聯席區域經理李進豪表示，屋苑第1A期1座低層H室，實用面積235方呎開放式房設計，以1.22萬元租出，實用呎租逼近52元，料創屋苑同類單位新高，月租較之前多200元或1.6%；業主2022年以363.8萬元一手購入，享租賃回報率逾4厘。

市區成交方面，利嘉閣分行經理薛丁武表示，啟德嘉峯匯一個頂層特色戶，新近獲內地租客承接；單位實用面積1206方呎4房間隔、連809方呎平台及842方呎天台，望啟德體育園及九龍東景；業主叫價10萬元，議價後減9200元或9.2%，以9.08萬元承租，實用呎租約75元。上述單位業主2022年以約4830萬元買入，享租金回報率約2.3厘。

內地優才租匯璽兩房 呎租61元

此外，內地優才來港，繼續帶動租務成交；中原分行經理葉添水表示，南昌站匯璽第2A期2B座中低層K室，實用面積441方呎兩房間隔，以月租2.68萬元獲內地優才承租，實用呎租約61元；業主2017年4月以980.8萬元買入，租金回報率3.3厘。

相關字詞﹕匯璽 嘉峯匯 NOVO LAND 暑期住宅租務旺季 御海灣

上 / 下一篇新聞

新股集資王茶百道 盈警後急挫12% 同日掛牌天津建發 早發預警昨跟跌近兩成
新股集資王茶百道 盈警後急挫12% 同日掛牌天津建發 早發預警昨跟跌近兩成
同源康醫藥招股 籌最多5.8億
同源康醫藥招股 籌最多5.8億
港股波幅160點 成交703億半年最少
港股波幅160點 成交703億半年最少
澳門擬換錢黨刑事化 賭股逆市挫
澳門擬換錢黨刑事化 賭股逆市挫
內地上季外商直接投資減千億
內地上季外商直接投資減千億
閱文上半年純利增34% 《慶餘年第二季》帶動 版權等收入飈逾七成
閱文上半年純利增34% 《慶餘年第二季》帶動 版權等收入飈逾七成
丘鈦上半年多賺4.5倍 續不派中期息
丘鈦上半年多賺4.5倍 續不派中期息
佳兆業：清盤聆訊延後至下月9日
佳兆業：清盤聆訊延後至下月9日
361度中期多賺12% 派息大增逾1.5倍
361度中期多賺12% 派息大增逾1.5倍
裕元半年純利增1.2倍 中期息倍增
裕元半年純利增1.2倍 中期息倍增
友和現金加新股收購J SELECT 涉442萬
友和現金加新股收購J SELECT 涉442萬
標指「七雄外藍籌」料多賺7% 分析：股市升勢料不再局限少數科技股
標指「七雄外藍籌」料多賺7% 分析：股市升勢料不再局限少數科技股
AMD認晶片存漏洞 黑客若入侵 近無法修復
AMD認晶片存漏洞 黑客若入侵 近無法修復
CNBC：星巴克與Elliott 洽改善管治協議
CNBC：星巴克與Elliott 洽改善管治協議
興登堡：印度證交會主席與阿達尼存利益衝突
興登堡：印度證交會主席與阿達尼存利益衝突
楊智佳：港股A股成交弱 或延後見底時間
楊智佳：港股A股成交弱 或延後見底時間
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：龍源獲政策支持 險資力撐
黃雯怡：龍源獲政策支持 險資力撐
何民傑：從財赤演變的英國騷亂
何民傑：從財赤演變的英國騷亂
陳頴峯：從特朗普演說看加密幣主流化趨勢
陳頴峯：從特朗普演說看加密幣主流化趨勢
技術取勝：聯通若反彈料6.2元受阻
技術取勝：聯通若反彈料6.2元受阻
劉思明：國策帶動綠色概念股升 宜吸不宜追
劉思明：國策帶動綠色概念股升 宜吸不宜追
周顯：經紀牌「錢景」淡 基金牌受捧
周顯：經紀牌「錢景」淡 基金牌受捧
湯文亮：大造時買樓 考驗買家決斷心態
湯文亮：大造時買樓 考驗買家決斷心態
PARK SEASONS周五賣 2B首推售70伙 本月一手成交不足200宗 宏安其士新盤將出擊
PARK SEASONS周五賣 2B首推售70伙 本月一手成交不足200宗 宏安其士新盤將出擊
MIAMI QUAY開放示範單位 融入邁阿密氛圍
MIAMI QUAY開放示範單位 融入邁阿密氛圍
雅居樂相關人士沽義本道豪宅 料實蝕八成
雅居樂相關人士沽義本道豪宅 料實蝕八成
上月私宅租金指數創近5年新高
上月私宅租金指數創近5年新高
市建局推啟德道/沙浦道項目 下月底截標
市建局推啟德道/沙浦道項目 下月底截標
伊利近街舖2000萬沽 業主料蝕近五成
伊利近街舖2000萬沽 業主料蝕近五成