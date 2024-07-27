PARK SEASONS周五賣 2B首推售70伙 本月一手成交不足200宗 宏安其士新盤將出擊

明報記者 江俊洋

會德豐旗下PARK SEASONS，上周以折實均呎1.48萬元首推第2B座70伙，連同第2A座另外78伙，本周五黃昏於尖沙嘴港威大廈一同發售；據銷售安排顯示，準買家可於本周四及周五指定時間內親身或網上遞交認購，每人可遞交一份意向登記，需備10萬元本票或支票，截票時間為周五下午1時。

大手客最多可購買6伙

銷售當日將分兩組時段，大手客買家組別需買3伙至6伙單位，散戶可最多買兩伙。

至於會德豐牽頭的啟德跑道區現樓MIAMI QUAY I，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目4伙增設180天現金付款計劃，以方便買家調動資金，最高折扣維持12%。項目自2022年9月銷售至今累售100伙、套現逾11.1億元。

柏蔚森I 周五新推售65伙

跑道區由新世界（0017）、遠展（0035）合作的柏蔚森I，亦有新銷售部署，本周五將新一輪賣65伙，屬兩房及3房單位，折實價714.3萬至1239.2萬元，整批折實均呎20,130元；項目7月開售今共沽出290伙，佔可售單位約81%，套現逾19.8億元。

其他較少規模的市區新盤亦伺機出擊。樓花期長約21個月、宏安地產旗下鰂魚涌單幢盤FINNIE，上周上載樓書後，今日首度向傳媒開放兩個設於尖沙嘴的示範單位，料短期開價。另其士集團（0025）位於何文田太子道西的全新單幢盤項目，同於今日公布最新部署。

ST. GEORGE'S MANSIONS兩房售2544萬

成交方面，何文田同區由信置（0083）等發展、已屆現樓的ST. GEORGE'S MANSIONS，最新以2544.12萬元，招標售出第1座21樓C室，實用面積764方呎兩房戶、實呎3.33萬元。項目本月至今累售5伙、套現逾3.6億元。

另外，新地（0016）旗下新界西北樓盤接連錄得成交，包括屯門御半山系列售出兩伙；同系天水圍Wetland Seasons Bay第3期則連沽3伙，成交價627.29萬至713.57萬元，上述5伙新成交合共吸金近3800萬元。