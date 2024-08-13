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經濟
2024年8月13日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
新股集資王茶百道 盈警後急挫12% 同日掛牌天津建發 早發預警昨跟跌近兩成
同源康醫藥招股 籌最多5.8億
港股波幅160點 成交703億半年最少
澳門擬換錢黨刑事化 賭股逆市挫
內地上季外商直接投資減千億
閱文上半年純利增34% 《慶餘年第二季》帶動 版權等收入飈逾七成
丘鈦上半年多賺4.5倍 續不派中期息
佳兆業：清盤聆訊延後至下月9日
361度中期多賺12% 派息大增逾1.5倍
裕元半年純利增1.2倍 中期息倍增
友和現金加新股收購J SELECT 涉442萬
標指「七雄外藍籌」料多賺7% 分析：股市升勢料不再局限少數科技股
AMD認晶片存漏洞 黑客若入侵 近無法修復
CNBC：星巴克與Elliott 洽改善管治協議
興登堡：印度證交會主席與阿達尼存利益衝突
楊智佳：港股A股成交弱 或延後見底時間
港元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：龍源獲政策支持 險資力撐
何民傑：從財赤演變的英國騷亂
陳頴峯：從特朗普演說看加密幣主流化趨勢
技術取勝：聯通若反彈料6.2元受阻
劉思明：國策帶動綠色概念股升 宜吸不宜追
周顯：經紀牌「錢景」淡 基金牌受捧
湯文亮：大造時買樓 考驗買家決斷心態
PARK SEASONS周五賣 2B首推售70伙 本月一手成交不足200宗 宏安其士新盤將出擊
MIAMI QUAY開放示範單位 融入邁阿密氛圍
雅居樂相關人士沽義本道豪宅 料實蝕八成
內地客1.8萬租御海灣平台戶 同類新高
上月私宅租金指數創近5年新高
市建局推啟德道/沙浦道項目 下月底截標
伊利近街舖2000萬沽 業主料蝕近五成
周顯：經紀牌「錢景」淡 基金牌受捧
【明報專訊】由於無人炒港股，這些年來，小型證券商年年執幾十間，年年唔少行家失業，都咪話唔慘情。
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