楊智佳：港股A股成交弱 或延後見底時間

自從8月初的環球大跌市後，強如美股交投亦火速減少，至少反映投資者情緒趨向冷靜，再度大跌的風險幾近排除，以這種情况來看，環球股市將會進入一輪反覆上落市，難有具意義的方向。原本已屬淡靜的港股，自然更為淡靜。

對於投資者而言，寧願見到股市指數錄低位，也好過成交跌至低位。指數新低，倘若成交夠大，象徵有人追沽，亦有人撈底，總有一方短期能獲利，仍能刺激投資者買賣意欲。倘若成交新低，代表買賣兩閒，波幅亦會減低，無論看好的人，抑或是看淡的人，獲利的空間都很有限。

原擬進場者趨靜觀其變

而且，成交低迷，倘若持續下去，股市的換手率下降，買家儲貨需時較長，賣家出貨亦需等候，原本有意欲進場的人，都會慢慢靜觀其變，令到股市見底回升的時間進一步拖長。

港股主板成交703億元，相比2021年7月27日創下港股史上最大成交約3606億元，下跌足足八成。港股市場本來就是外資提款機，過往從牛市高峯成交，下跌至大熊市低谷成交，幅度可達八至九成，包括是1998年、2002年、2009年大熊市期間均出現如此龐大的成交跌幅。

急跌便是伴隨急見底，由金融危機引發的大熊市，如上述的1998年亞洲金融風暴、2008年至2009年金融海嘯的例子，便能看見港股熊市的時間較短。

至於目前情况，與2002年情况更相似。相比2000年4月至2003年5月港股經歷3年熊市，以目前港股仍是處於熊市的假設來計算，現已經歷約3年半的熊市，為期更漫長。

以基本因素分析，2002年熊市與目前熊市比較，共通點是經濟結構性衰退。1998年亞洲金融風暴過後，香港樓市泡沫爆破，地產崩盤帶來的本地生產總值（GDP）的缺口，未有其他增長點能夠即時填補，於是科網股泡沫爆破後，港股進入長期熊市。2003年SARS疫情過後，乘着內地經濟起飛及對港開放政策，成功填補原先的地產經濟缺口，帶動港股回升。

港股須等中國經濟復蘇支持

至於今時今日，內地房地產下滑，與1998年香港情况有點相似，同樣是房地產下滑帶來GDP缺口，未能有效填補，不過，內地背後便沒有一個更大的靠山來快速填補缺口了。港股市場不能再靠外力，而要單靠內地及香港的自身能力去調節，市場要經歷有多長的低迷時期？恐怕很難給出答案，至少不要低估港股滯留於泥沼的時間。

日本經濟便是一個好例子，日本政府債務過重而難以施展財政政策，寬鬆貨幣政策都不能支持經濟增長，直至近年通脹重臨，透過國民自身生產力、消費力及服務出口，終於看見經濟重拾增長，早前日股再度突破歷史高位。

港股似乎需要走相似的路，等待到中國經濟單靠內生消費及出口增長，成功支持經濟復蘇，港股便能重返新高。當然，距離這種光景，路途仍是遙遠。

[楊智佳 還看今朝]