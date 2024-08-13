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經濟

佳兆業：清盤聆訊延後至下月9日

【明報專訊】多家內房仍在進行清盤聆訊或債務重組中，當中內房佳兆業（1638）公布，清盤呈請的聆訊已進一步延後至今年9月9日 。時代中國（1233）亦公布，高等法院進一步押後清盤呈請聆訊至今年10月21日。

時代中國清盤呈請聆訊押後至10月

正榮地產（6158）則公布，重組支持協議的最後截止日期已根據重組支持協議所載條款進一步延長至今年8月15日下午11時59分。

佳兆業的清盤呈請中，原由總部位於新加坡的一家對冲基金提出，之後一個持有或控制佳兆業境外債務中的35%以上的債券持有人特設小組，在案中取代了原呈請人。

時代中國則在今年4月遭恒生銀行入稟申請公司清盤，涉及金額分別約1.73億美元及7.31億港元的公司財務責任。

萬達酒店盈警 半年轉蝕8.8億至9.3億

另外，萬達酒店（0169）發盈警，料2024年上半年轉蝕介乎8.8億至9.3億元，2023年上半年溢利約1.65億元。

上半年錄得虧損淨額，主要由於在公司於出售芝加哥項目權益時所產生之遞延金額相關長期應收款項上，計提減值虧損約1.26億美元（相當於約9.84億元）所致。芝加哥項目出售事項之交割已於2020年11月完成。儘管因與芝加哥項目出售事項相關之遞延金額確認虧損淨額，惟集團之業務及財務狀況仍然穩健。

佳兆業昨日跌6.09%，收報0.108元；時代中國跌2.8%，收報0.208元；正榮地產升3.45%，收報0.06元；萬達酒店升0.47%，收報0.213元。

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