明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地上季外商直接投資減千億

【明報專訊】國家外匯管理局上周五公布第二季國際收支平衡表，反映外資母公司對境內企業股權和債權投資的直接投資負債，第二季減少148億美元（約1154億港元），扭轉第一季增加103億美元，為歷來最大額減少，亦是繼去年第三季以來再度出現季度減退（見圖）。總結上半年，外資直接投資減少46億美元，若下半年流出未能扭轉，將是1990年有可比較數據以來，首次出現年度減少。

歷來最大額減少

以人民幣計算，第二季和上半年外資直接投資分別減少1050億元和316億元。外資直接投資當中，主要在關聯企業債務投資減少，第二季下跌220億美元為歷來最多，股權投資增加73億美元，增加幅度為2023年第三季以來最少。

外管局副局長、新聞發言人王春英表示，上半年內地雙向直接投資平穩有序，來華股權性質直接投資中，新增資本金流入408億美元。總體而言，內地面對複雜多變的外部環境，會着力推動高質量發展，增強經濟持續回升向好態勢，將有利於國際收支繼續保持基本平衡。

直接投資負債在2021年達到3440億美元的紀錄高位，近年外國在華投資下跌，去年全年為175億美元，為歷來最小增幅。直接投資負債數據包括外資在境內投資企業的未分配利潤，以及已分配未匯出利潤，彭博指數據可以反映外國公司利潤趨勢，以及它們在內地業務規模變化，外國央行加息同時內地減息刺激經濟，使跨國公司更有理由將利潤現金匯出國外，而不是留在內地。

另外，雖然內地加大力度吸引和留住外國投資，不過因為市場競爭激烈、地緣政治等因素，近年一些外資汽車、家電、半導體等企業的生產等撤出內地。

外管局：內地經濟穩中有進

相對而言，內地企業對外投資的直接投資資產在第二季創歷史新高至708億美元，按年上升81.54%，相信反映外國對華進口商品徵收關稅，內地企業在電動車、電池工廠迅速加大對外投資。

貿易方面，第二季貨物貿易順差1671億美元，服務貿易逆差617億美元，整體貨物和服務貿易順差1054億美元。王春英表示，上半年內地經濟運行總體平穩、穩中有進，新質生產力激發外貿新動能，加上外部需求改善，推動內地貨物貿易進出口穩定增長。

相關字詞﹕國際收支 外資

上 / 下一篇新聞

新股集資王茶百道 盈警後急挫12% 同日掛牌天津建發 早發預警昨跟跌近兩成
新股集資王茶百道 盈警後急挫12% 同日掛牌天津建發 早發預警昨跟跌近兩成
同源康醫藥招股 籌最多5.8億
同源康醫藥招股 籌最多5.8億
港股波幅160點 成交703億半年最少
港股波幅160點 成交703億半年最少
澳門擬換錢黨刑事化 賭股逆市挫
澳門擬換錢黨刑事化 賭股逆市挫
閱文上半年純利增34% 《慶餘年第二季》帶動 版權等收入飈逾七成
閱文上半年純利增34% 《慶餘年第二季》帶動 版權等收入飈逾七成
丘鈦上半年多賺4.5倍 續不派中期息
丘鈦上半年多賺4.5倍 續不派中期息
佳兆業：清盤聆訊延後至下月9日
佳兆業：清盤聆訊延後至下月9日
361度中期多賺12% 派息大增逾1.5倍
361度中期多賺12% 派息大增逾1.5倍
裕元半年純利增1.2倍 中期息倍增
裕元半年純利增1.2倍 中期息倍增
友和現金加新股收購J SELECT 涉442萬
友和現金加新股收購J SELECT 涉442萬
標指「七雄外藍籌」料多賺7% 分析：股市升勢料不再局限少數科技股
標指「七雄外藍籌」料多賺7% 分析：股市升勢料不再局限少數科技股
AMD認晶片存漏洞 黑客若入侵 近無法修復
AMD認晶片存漏洞 黑客若入侵 近無法修復
CNBC：星巴克與Elliott 洽改善管治協議
CNBC：星巴克與Elliott 洽改善管治協議
興登堡：印度證交會主席與阿達尼存利益衝突
興登堡：印度證交會主席與阿達尼存利益衝突
楊智佳：港股A股成交弱 或延後見底時間
楊智佳：港股A股成交弱 或延後見底時間
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：龍源獲政策支持 險資力撐
黃雯怡：龍源獲政策支持 險資力撐
何民傑：從財赤演變的英國騷亂
何民傑：從財赤演變的英國騷亂
陳頴峯：從特朗普演說看加密幣主流化趨勢
陳頴峯：從特朗普演說看加密幣主流化趨勢
技術取勝：聯通若反彈料6.2元受阻
技術取勝：聯通若反彈料6.2元受阻
劉思明：國策帶動綠色概念股升 宜吸不宜追
劉思明：國策帶動綠色概念股升 宜吸不宜追
周顯：經紀牌「錢景」淡 基金牌受捧
周顯：經紀牌「錢景」淡 基金牌受捧
湯文亮：大造時買樓 考驗買家決斷心態
湯文亮：大造時買樓 考驗買家決斷心態
PARK SEASONS周五賣 2B首推售70伙 本月一手成交不足200宗 宏安其士新盤將出擊
PARK SEASONS周五賣 2B首推售70伙 本月一手成交不足200宗 宏安其士新盤將出擊
MIAMI QUAY開放示範單位 融入邁阿密氛圍
MIAMI QUAY開放示範單位 融入邁阿密氛圍
雅居樂相關人士沽義本道豪宅 料實蝕八成
雅居樂相關人士沽義本道豪宅 料實蝕八成
內地客1.8萬租御海灣平台戶 同類新高
內地客1.8萬租御海灣平台戶 同類新高
上月私宅租金指數創近5年新高
上月私宅租金指數創近5年新高
市建局推啟德道/沙浦道項目 下月底截標
市建局推啟德道/沙浦道項目 下月底截標
伊利近街舖2000萬沽 業主料蝕近五成
伊利近街舖2000萬沽 業主料蝕近五成