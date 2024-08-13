新股集資王茶百道 盈警後急挫12% 同日掛牌天津建發 早發預警昨跟跌近兩成

明報記者 江陵凱

根據茶百道4月發布的招股書，今年首兩個月業務及財務業績穩定增長，期內零售總額25.4億元（人民幣，下同），總銷量亦達到1.56億杯。「今年1月及2月錄得收入與毛利一致增加」。但事隔3個多月後，公司突於上周五收市後發盈警，料上半年淨利潤介乎約2.2億至2.5億元，較去年同期跌不超過63%。公司指出，因包括消費者習慣受外部環境變化影響而改變，以及集團於上半年加大對加盟商的政策，令開支增加等影響所導致。

茶百道料半年淨利潤跌最多63%

天津建發則於上周一收市後發盈警，預計上半年純利約不少於1000萬元，按年減少不多於46.2%。上周盈警後天津建發股價變動不大，至昨日才與茶百道同步下挫。本報整合近日為首份業績發盈利預告的多隻半新股，發現盈利大走樣的為數不少，但亦有如老鋪黃金（6181）等盈利以倍數增長（見表）。

近年以來港股未見集資額多於百億元的大型IPO蹤影，市場關注本港何時有大型IPO回歸，盼可提振新股市場氣氛。中證監於今年中起已向多家大型內地企業批出上市備案通知書，容許來港發行H股，當中包括順豐控股（深：002352）及美的（深：000333），兩者分別先前市傳最多籌30億美元及20億美元。

分析：新股速大跌 料影響之後IPO反應

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，最近新股市場氣氛欠佳，多隻新股如茶百道及特專公司黑芝麻智能（2533），於IPO後隨即股價大跌，料影響往後IPO的反應。「大家（於新股市場）輸過後，對接踵而來公司的興趣不會太大。」茶百道上市後股價不斷尋底，拖累其他茶飲新股。繼古茗及蜜雪冰城上市申請於上月失效後，四大茶飲股中只餘滬上阿姨，該公司今年2月14日遞表申請上市，至今仍未通過上市聆訊，或於本周四逾期失效。