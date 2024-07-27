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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

股市波動 MPF宜增固定收益配置

【明報專訊】踏入8月後，全球股市急瀉，其實自7月下旬開始已回落，故強積金（MPF）股票基金類別在7月份出現輕微下滑，結束了連續5個月的升勢。有MPF專家指出，目前環球股票市場波動加劇，強積金成員可以考慮增加固定收益基金的配置，以減低投資組合風險，其中「強積金保守基金」會是較穩健的選擇，有助在高息環境中賺取穩定回報。

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2024年7月MPF成績表，「GUM強積金綜合指數」上升0.4%，報238點；「GUM強積金股票基金指數」下跌0.3%，報316點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升1.2%，報243點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.7%，報128點。單計今年7月，MPF成員人均賺1160元，全年合計賺13,835元。

受惠高息 保守基金可賺穩定回報

回顧7月份，反映整體MPF股票基金表現的GUM強積金股票基金指數輕微回落，結束連續5個月的升勢，亞洲、大中華和香港股票基金上月出現了一定程度的調整，而「日本股票基金」則躍升至首名位置，7月份升4.2%，年初至今計，累升18.1%，亦是股票基金中表現最佳的基金類別。至於「其他股票基金」及「美國股票基金」排第二和第三，於7月分別升1.7%及1.4%，而「大中華股票基金」排「包尾」，月內跌3.2%（見表）。

GUM常務董事陳銳隆指出，美國總統選情反覆，經濟數據參差，環球股市出現明顯調整；三中全會提出的財政改革、內房政策等長遠政策方向，短期內未能對內地和香港股市帶來明顯提振，反而在避險情緒帶動下，內地和香港債券市場獲得支持。

資產配置方面，GUM策略及分析師雲天輝表示，考慮到目前環球股票市場波動加劇，投資者可以考慮增加固定收益基金的配置，以減低投資組合風險；固定收益中，「強積金保守基金」是一個較穩健的選擇，可以在高息環境中賺取穩定回報。此外，他指出，「債券基金」也是個不錯的選擇，隨着減息周期臨近，債券價格有望上升，不過投資者需留意債券基金的波動性可能會較「強積金保守基金」大。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金總資產現約為1.236萬億元，達到有紀錄以來的最高水平，相當於強積金475萬名成員平均帳戶結餘約259,900元。他提醒，這筆金額龐大，MPF成員不能再輕率對待，要為舒適的退休生活做出正確的長線投資決策至關重要。

DIS基金具成本效益 投資多元化

此外，叢川普指出，目前MPF成員平均帳戶結餘接近26萬元，若成員預測市場走向出錯將損失慘重。他又指出，納斯達克指數日前進入回調區域，該種波動突顯了多元化長線投資的重要性，而MPF成員可利用具有成本效益，且多元化投資的預設投資策略（DIS）基金，輕鬆執行該項投資策略。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

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