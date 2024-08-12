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經濟
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香港地產

University Hill新入伙 內地生鍾情

【明報專訊】正值暑假傳統租務旺季，新入伙盤挾樓齡新及配套齊全，成熱捧租樓目標。由新地（0016）發展的大埔白石角University Hill，今年6月底起陸續入伙。項目鄰近香港中文大學，自設會所及零售商戶，並提倡資源共享，能滿足生活所需，不假外求。

明報記者 甘潔瑩

攝影 劉焌陶

University Hill兩期至上周共累售約1039伙，佔單位總數1295伙約八成。政府積極搶人才，加上不少內地生來港升讀大學，內地專才成為租務生力軍，而鄰近中文大學的University Hill，備受內地生歡迎。屋苑早前錄一宗高價租務成交，市場早前消息指出，有關單位為2B期5座中層A6室，屬實用面積218方呎開放式戶，業主以1.25萬元放租，因同類單位放盤不多，被搶高500元、以月租1.3萬元租出，呎租高見59.6元。業主去年以約395.37萬元一手購入，租金回報約3.9厘。

鄰近中大 設一田等商店

項目已屆現樓，發展商早前開放物業的交樓標準供參觀，其中一伙位於2B期優景閣第2座高層A2室，屬實用439方呎兩房戶，長形大廳外連露台，景觀開揚，可享香港教育大學運動中心的球場景，更可遠眺吐露港景觀。主人房與客廳同向，內設大型曲尺玻璃窗，採光度十足；另一個睡房則靠近開放式廚房，間隔四正實用，足夠擺放單人睡牀。

屋苑配置智能家居

另一個發展商開放的單位是2A期漾景閣第1座高層A5室，實用面積640方呎，3房連套房開則，客飯廳呈長方形，望開揚山景。廚房為開放式設計，但配置玻璃趟門，成獨有的「水晶廚房」。3間睡房間隔方正實用，易於佈局。值得一提的是，每戶均配備全方位智能家居平台「Smart Station 智慧中心」，住戶可透過智能手機、平板電腦等，遙距操控單位內的家電，回家途中可預先開啟家電，而單位內家電若有異常，亦作出即時提醒。

雖然項目稍遠離大埔市中心，但發展商務求令住戶能在生活各層面享受便利，在屋苑基座設約2.3萬方呎的Silicon Lane，引入包括一田超市及便利店、診所、特色食肆及幼兒教育機構等，多元商舖滿足生活所需，不假外求。交通配套方面，項目周邊備有多條巴士及小巴路線前往各區，接駁至鐵路網絡，另政府正規劃的東鐵綫由科學園至白石角站，料2033年開通，屆時車站開通後，項目將晉身成鐵路盤。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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