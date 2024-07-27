FILA續租旺角5643呎巨舖 月租180萬

上述商舖位於荷李活商業中心G01至G06號地舖連地庫，位處大單邊，正門設於人流多的西洋菜南街，對面為旺角百老滙戲院，該地段商舖以電子產品、影音店佔多，地舖面積2803方呎、地庫2840方呎，總面積共5643方呎，FILA在2019年起承租，屬該品牌旗艦店，月租約180萬元，即呎租319元。據悉，FILA本月初續租，業主未有調整租金，仍維持180萬元水平。FILA承租該舖前，由內衣品牌6IXTY8IGHT租用，租期由2016至2019年，據悉月租亦在180萬元水平，即業主過去8年來，未有大幅調整該舖租金。

3個月前富途120萬租亞皆老街舖

翻查資料，FILA近年在港積極擴充業務，曾在2019年連環租用數千呎街舖，除上述旺角荷李活商業中心巨舖外，同年亦曾租用中環皇后大道中余道生行地下及閣樓，面積達4000方呎，當時月租約140萬元，呎租約350元，惟3年租期後，FILA約滿離場。及後FILA轉攻商場舖，先後於多個大型購物中心設店，如將軍澳東港城、元朗YOHO MALL等。

另外，FILA上月初，透過其附屬公司以月租72萬元，承租銅鑼灣啟超道10號地下連閣樓，商舖約2500方呎，呎租約288元，租期約3年，租金總支出約2592萬元。

值得留意的是，雖然舖租在疫後仍然未大幅回升，但市場仍不時有大額租務成交，旺角對上一宗破百萬元舖位租賃，要數到約3個月前，當時由資深投資者黎永滔持有的旺角亞皆老街67至69號地舖連閣樓，由證券商富途以月租約120萬元承租，以舖位面積約2300方呎計，呎租高見522元，創疫後區內呎租新高，但仍較內地金行老鳳祥2015年前高峰時月租220萬元低約四成半。