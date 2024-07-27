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經濟

香港地產

利奧坊‧壹隅208呎最高呎租叫86元 業主心雄 高層開放式戶1.78萬招租

【明報專訊】正值傳統暑假租務旺季，市場最少有7個新盤本季內入伙，涉約3320伙，當中不乏位處市區、主打迷你單位的樓盤。雖然再有新入伙新盤補充市場租盤不足，但個別業主心雄，叫租進取，其中大角嘴利奧坊‧壹隅，有208方呎的開放式單位，每方呎叫租高達86元，媲美港島西區主打細單位的近年入伙盤成交呎租水平。

明報記者 江俊洋

本報統計，今季有4個新盤、共1757伙來自九龍區，佔本季總單位供應3320伙約53%，包括藍田KOKO ROSSO、KOKO MARE（第3A、3B期）、大角嘴利奧坊‧壹隅、大角嘴Larchwood，以及旺角豉油街雋薈，其中3個位於旺角及大角嘴的項目，合共涉921伙，而且均主打細單位，其中利奧坊‧壹隅乃是恒地（0012）利奧坊系列的最新一期，涉614伙，原定關鍵日期為今年5月，最終推遲至本季才開始收樓。

利奧坊‧壹隅上月開始啟動收樓程序，中原高級資深分區營業經理黃家全表示，屋苑現時仍在收樓中，暫有約30個租盤，惟代理持有的鎖匙盤寥寥可數，其中一個開放式單位剛收樓不久，為第2座高層D室，實用208方呎，可眺望市景及海景，每月叫租1.7萬元，實用呎租約82元；對上一層的開放式單位，業主尚未收樓已叫租1.78萬元，較項目一房入場租金約1.6萬元，還要高出1800元或10%，每方呎叫租達86元，為屋苑目前兩個實呎叫租逾80元的租盤。業主今年4月546.81萬元一手購入，一旦以1.78萬租出，租金回報約3.9厘。

西環南里壹號最新一宗租賃成交為中高層1室，實用210方呎，開放式間隔，向北望樓景，獲內地生以1.75萬元承租，實用呎租83.3元，並以先付一年租金的方式承租，一年租金約21萬元。業主2017年553萬元購入，租金回報約3.8厘。

266呎一房海景叫租1.75萬 呎租66元

黃補充，利奧坊‧壹隅上月錄得約8宗租賃，平均呎租約61元，本月暫錄得約5宗，平均呎租升至約64元，新錄第1座中層H室，實用面積268方呎一房戶，以月租1.75萬元成交、呎租約65元，價錢屬理想水平，業主2023年1月以584.49萬元一手購入，租金回報約3.6厘。

除了戶型及樓層，景觀亦是其中一個決定租金叫價的因素，利奧坊‧壹隅的單位景觀大致可分為望海景或望內街樓景，香港置業營業經理周栢達稱，1座中高層H室，實用268方呎一房戶，望樓景，叫租1.6萬元、每呎叫租約60元；另第2座中高層L室，實用266方呎一房間隔，樓層較前者低，但可享海景，叫租則達1.75萬元，實用呎租約66元，兩者呎租相差一成。

內地專才1.28萬租Larchwood開放式戶

區內另一新入伙盤Larchwood，僅提供187伙，亦主打開放式及一房戶。周表示，由於業主購買單位時選擇發展商提供的家具組合優惠，料不少租盤連家具放租，屬項目的一大賣點，吸引內地學生或專才承租，其中中層G室，實用面積206方呎開放式戶，獲內地專才以1.28萬元承租，實用呎租62元，並預付一年租金涉逾15萬元。業主2022年9月427.6萬元一手購入，租金回報約3.6厘。他續稱，大角嘴上月錄約120宗租賃成交，估計本月全月亦有約140宗，按月升近兩成。

相關字詞﹕利奧坊‧壹隅 租樓 納米樓

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