馬泰陽：憧憬快減息 樓市現起色

據地政總署最新的資料顯示，7月未有新申請的預售樓花同意書的住宅項目，是自樓市「撤辣」後首次，亦是繼今年1月後再次出現零申請。若單以私人住宅及扣除被拒絕的安達臣道項目後，今年首7個月新申請預售樓花的單位只有4440伙，比起去年同期6072伙大減約26.9%。而7月僅有一個項目獲批預售樓花，項目位於大埔大埔滘段4138號，涉及135伙。雖然近期新申請或獲批的樓花數目處於偏低水平，不過短期可推出的新盤單位依然不少。

現時已批出預售樓花同意書但尚未發售的私人住宅合共1.45萬個單位，而目前累積貨尾約2.22萬個單位，單計上述獲批未發售及貨尾已共達3.67萬個單位。雖然近月新申請或獲批的私人住宅數字仍屬偏低水平，但累積新盤單位的數量仍屬偏高水平，反映新盤市場供應依然充足，料發展商仍會採用貼市價的策略推盤。

筆者認為，雖然近日發展商略為減慢銷售步伐，但相信仍會採用低價開盤策略，料購買力仍側重新盤。二手交投短暫仍會陷入悶局，短期樓價依然受壓。若息口於年內回落速度及幅度勝預期，二手成交或重現起色。

相比起樓價，筆者更看好租金走勢，認為政府積極引入人才，內地生來港升學人數增加，刺激本港的住屋需求，料可帶動本港的租金持續上升。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]