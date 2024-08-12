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經濟
2024年8月12日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
大酒店：港旅業弱 長途客未完全重返 籲港人勿唱衰自己 齊出力推動旅客重臨
重視半島酒店歷史價值 不會常搞新意思
北水3個月淨沽匯控1.2億股 平保減持機會大
聯儲鷹派理事憂通脹升 將謹慎調整利率
瑞聯韋立民：美股風險增 吸黃金債券分散風險
日加息掀日圓拆倉累美股日股大波動
瑞聯購法興瑞士私銀及英財管業務
2018年曾預警港樓風險 現仍審慎
駿利亨德森投資：資金料從貨幣基金轉投股市
內地香水龍頭 穎通自有品牌佔比低
耀才：港股須靠「天時地利」帶動 憧憬美減息內地撐股市 冀再降股票印花稅
客戶買港股比例降至七成 三成投資美股
深圳Costco：港人會員佔14% 人均消費850元高過深圳客
AI機械人幫手執貨 紓人手不足
MightySort助回收商篩選劏車廢料
減息未必令樓市升 勿盲目入市
環球經濟數據
金子：新遊戲熱銷 騰訊Call 21733
楊智佳：豬價回升 萬洲首站上望6元
張兆聰：大科技股首選Meta
伍禮賢：阿里巴巴升破三角形可留意
涂國彬：風險胃納升 金價即受惠
陳大為：Sahm Rule可預視經濟衰退？
袁國守：日圓拆倉 日股沉沒？
謝偉銓：地契續期簡化手續 掃除疑惑
波動市做定存避險 享逾4厘息
沈永年：分享選購健康月餅心得
陳正犖：英鎊再跌空間或有限
許健生：AI+教育改革 4C成長元素
溫傑：後市續反覆 善用反向ETF
袁國守：騰訊阿里本周放榜成焦點
林少陽：市場勝負已分 暫進平靜期
技術取勝：恒地升穿三角形頂
李聲揚：重估虧損 「中環大業主」置地勁蝕
蔡金強：野菌的季節
艾雲豪：在消費下沉中看巴黎奧運
李順威：8月動盪期 走勢反轉再反轉
劉思明：港股未突破阻力 料反覆尋底
瑞銀亞洲：業績勝預期 中芯牛57415
摩根大通亞洲：本周放榜 騰訊購25613
周顯：「財仔」轉網上 上市順利過關
王弼：黑色星期一入了貨應何時獲利？
曾淵滄：買中移為收息 非短炒
湯文亮：有淚不輕彈 只因未到傷心處
陳永傑：樓價跌租金升 供平過租再現
廖偉強：高息兼北上熱 加快行業洗牌
布少明：三大推高租務需求「新引擎」
馬泰陽：憧憬快減息 樓市現起色
利奧坊‧壹隅208呎最高呎租叫86元 業主心雄 高層開放式戶1.78萬招租
元朗單日兩宗呎租新高 朗8兩房戶見35元
FILA續租旺角5643呎巨舖 月租180萬
十大屋苑周末12宗成交 5個月新高
維港1號錄9宗撻大訂 發展商共殺訂735萬
apm奧運期內生意額較上屆升15%
University Hill新入伙 內地生鍾情
天晉本月開齋 租客買蝕讓貨
股市波動 MPF宜增固定收益配置
劉思明：港股未突破阻力 料反覆尋底
【明報專訊】外圍股市上周波濤洶湧，但並沒對港股造成太大衝擊，後者低位回升基本延續近月反覆調整格局。港股處於跌浪中，博反彈猶如接刀，為減難度宜吼有回穩迹象股份。
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財經專欄
劉思明
數據尋寶
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