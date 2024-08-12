陳正犖：英鎊再跌空間或有限

英國近期就業市道調查顯示，私人企業增加招聘並提高薪酬，例如7月專業職位空缺增加至約3.7萬份，是2023年3月以來最多，而且當地消費仍具韌性。投資者應關注英國通脹和國內生產總值等數據變化。

技術上，英鎊兌美元仍處於上升通道（自2023年10月以來形成），我們預計一旦在1.2610（2024年6月低位）找到支持，英鎊或反彈，阻力位留意1.3040。

避險貨幣方面，技術上，美元兌日圓和美元兌瑞郎均處於超賣狀態，未來一周或出現短期溫和反彈。美元兌日圓阻力位在151.8。美國生產價格指數和通脹是下一個關鍵促成因素；很可能需要兩者進一步意外降溫，才會導致美元兌日圓測試下一個支持位140.2。

至於美元兌瑞郎，反彈要留意0.8730，或面臨強勁阻力。如果聯儲局出人意料地加速減息，技術反彈後或重新下試支持位0.8330。

渣打香港財富方案高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]