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經濟
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投資策略

波動市做定存避險 享逾4厘息

【明報專訊】近期市場憂慮美國經濟衰退，一度觸發環球大跌市。下半年除此以外，美聯儲減息步伐、美國大選及地緣政治因素，也有可能牽動市場情緒。市况或持續波動下，投資者可考慮於減息前，將部分資金停泊於銀行定存收息，既可減低整體投資組合風險，更可鎖定逾4厘的年息率。

明報記者 劉敬華

瑞士百達財富管理股票策略主管Graham Secker指出，過去數周股市的回調並非不尋常，只是此前一段時間股市波動性偏低，令市場對跌市的感受變得強烈，而可觸發股市調整的因素眾多，但在「增長恐慌」浮現，並引發某程度的投資者投降式拋售之前，回調很少會宣告結束。該公司的經濟師認為，當前的「增長恐慌」不會發展為經濟衰退，而經濟衰退才是最有可能促使股市從技術性調整變成長期下跌的催化劑。

美元定存較港元高息

鑑於美國經濟會否「硬着陸」仍有待觀察，此不明朗因素或導致股市於今年餘下時間持續波動。投資者如趁減息前將部分資金投放於較長期的定存，除可為未來一年鎖定逾4厘的年回報，也可降低整體投資組合所面對的市場風險。長期定存選擇方面，目前即使以新資金開立港元定存，也未必可獲逾4厘的優惠年利率，若以新資金開立美元定存，則有望獲得4厘或以上的優惠年利率。以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立12個月美元定存可獲4.4厘特優年利率，即最少可賺2860美元（約2.23萬港元）利息。又如上商的美元定存優惠，該行客戶於推廣期內以1萬美元（約7.8萬港元）或以上的「全新資金」或「兌換資金」，經分行敘做12個月美元定存可享4.1厘定存年利率優惠。

Secker預期，當前不明朗及波動的市况將持續一段時間，惟目前股市的長線前景仍向好，夏末或會出現較好的入市時機。倘若投資者看好股市前景，也可考慮將部分資金暫泊於1至3個月的短期定存收息，再謀定而後動。

至於短期定存的選擇，同樣是以美元定存優惠的息率較為吸引，其中恒生及富邦也可提供逾5厘的1個月美元定存優惠，而兩者的優惠條款均涉兌換外幣。以恒生的外幣兌換定存優惠為例，即日起至今年9月30日，該行的優越私人理財或優越理財客戶於優惠期內在指定交易時段，經手機應用程式、網上理財、電話理財熱線或分行兌換美元的交易額達1萬港元或其等值，並同時開立1個月美元定存，可獲5.9厘的年利率優惠，而該行的優進理財或綜合戶口客戶兌換美元則可獲5.5厘的年利率優惠。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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