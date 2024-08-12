袁國守：日圓拆倉 日股沉沒？

先鸚鵡學舌模仿好些基金經理的口脗，筆者沒有水晶球，無能力預知未來，亦非專業分析師，故只能盡傳媒人責任，疏理市場資訊和分析，助各位看清當前市况，並作出明智的投資決定。

戴完頭盔，入正題。日經指數今年7月11日高見42,426點，創歷史新高，隨後加息預期升溫，日圓匯價擺脫弱勢，日股開始掉頭回落，於上周一（5日）大插至31,156點，僅約3個星期，較歷史高位跌27%，熊出沒下，頓成市場焦點。

然而，熊影好像一閃而過，日經上周二（6日）即反撲逾一成，上周三（7日）已重上35,000點，至周五仍能守穩此關口，收報35,025點。事實上，日股現股災後，隨之傳來「維穩」消息，日本央行副行長內田真一表示，如果金融市場不穩定，日央行將不會加息。日圓匯價再次轉弱，美元兌日圓重返146、147水平，套息交易有所退潮，但摩根大通全球外匯策略聯席主管Arindam Sandilya上周初稱，日圓拆倉尚未結束，至少在投機投資領域，只完成了50%至60%，此忠言或許逆耳，惟投資者不可不上心。

瑞士寶盛料恐慌後 日圓不會升值

那麼，日股還有投資價值嗎？綜合上周收到的多份報告，答案是「有」。牛津大學畢業的宏利投資管理日本股票部門主管Edward Ritchie指出，日圓對日本整體企業盈利的影響已不如過往般大，現時許多日本製造商都在海外生產。Ritchie坦言，「日圓套息交易」的平倉潮會持續多久，以及對日股將造成什麼影響，現在仍難以得知，但借鑑過往市場大幅拋售的經驗，例如2011年3月福島核災難後或2020年3月新冠疫情觸發的拋售，市場在短暫大幅急跌後（兩次跌市均在不足一周內錄得16%至18%的跌幅），都會有所回升。他又指出，目前日股市盈率為12倍，估值相當合理。宏利認為，日本正經歷由通縮轉為通脹的過渡期，具有定價能力的企業將可持續提升價格；在此環境下，日企的盈利及自由現金流將更穩定增長，有助推動日股持續獲得估值重估。

瑞士寶盛亞洲研究部主管Mark Matthews亦是日股「好友」，他認為待市場恐慌情緒消退後，日圓和美元之間520個基點的利差，將再次主導日圓兌美元的走勢，預計日圓未來不會升值。Matthews指出，日股的優勢依然存在，包括今年工資漲幅逾5%、企業改革及其他亞洲國家無可比擬的品牌資產，而且當地數百家上市公司的股權回報率接近20%。市場普遍預測，日經指數成分公司今年盈利增長7%，明年將達到8%，因此該行維持日股增持建議。

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[袁國守 投資心戰室]