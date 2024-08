【明報專訊】過去一周,市場之動盪,嚇到不少投資者「鼻哥窿都冇肉」(又或者開心到瞓唔着,if you bet on the right side)。直到上星期四先真正喘定──事關「short友」其實在大跌當晚和第二晚都會平倉「割禾青」。咁樣當然要從市場上補倉,加上一堆博「最壞的已經過去」的人蜂擁入市,自然會開始反彈。