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經濟
新經濟新天地

AI機械人幫手執貨 紓人手不足

【明報專訊】近幾年，不少物流公司和連鎖店集團都在貨倉大量運用自動化技術提高效率。可是，最後按單執貨環節仍倚靠人手。有本地機構研發出一套使用機械人（機械臂）執貨方案，希望作為人手的補充。另外，有初創企業專門為回收商研發一種自動分選系統，今年開始交付使用。預料大量使用後將可顯著降低回收商的處理成本，增加盈利空間。

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

香港物流機械人研究中心（HKCLR）高級工程師兼項目經理高曉杰表示，他們幾年前開始研發「智能抓取和分揀平台」機械人方案，2021至2022年間造出第一個原型，之後一直改進。為了提高辨識貨物準確率，這個方案效法智能手機，採用雙鏡頭配置，除了一個彩色鏡頭作為主鏡頭外，還有一個黑白鏡頭作為輔助的景深鏡頭，以取得距離資訊。

可辨識近300款常見貨品

分揀速度達人手八成

這個方案軟件採用了人工智能技術，每款貨品最少需5至6幅不同角度的相片，才可完成「訓練」，讓系統辨認到。截至7月份，方案已可辨識差不多300款常見貨品，覆蓋本地便利店大部分貨品。至於機械臂方面，除可吸起四方形貨品，彎曲形狀貨品也可以。連同輸送帶作配套，估計這個方案將來正式推出時，每套售價約為20萬至30萬元。

使用這個方案自動按單執貨，每件貨品處理時間最快只需3至5秒。與人手相比，速度仍慢了一點，但也大約達到人手的八成。最重要的是，人類會疲勞，不能連續工作太久，而「智能抓取和分揀平台」則全日24小時運作也無問題，準確率也不會因長時間運作而降低。

因此，連鎖店和物流公司若人手不足，可採用這個方案作補充。現時，內地有一家電商有意在倉庫試用這個方案處理訂單，分揀貨品。據悉，該電商主要是銷售各種成衣。

今明年會有先導用戶

料最快兩年後正式推出

但在此之前，香港應該會有一間無人商店和一間無人便利店成為先導用戶。其中那間無人商店計劃開設在中文大學某棟大樓內，銷售大約70款貨品。至於那間無人便利店，則由一間內資企業營運，面積大約為100平方呎。

高曉杰表示，除了分揀和抓取不同貨品，這個方案也可將一箱箱等候出貨的貨品，自動砌成一板貨，以便海運或空運出貨，只需改用負重較高的機械臂便行。不過，從示範短片看，暫時機械臂砌這些貨箱時，會留有些少空隙，還未可以像人手般將貨箱砌得完全緊貼。他希望，明年進一步加大這個方案的測試規模，然後在2026年或2027年正式商業化推出。

香港物流機械人研究中心是由中文大學在2020年創立，並與加州大學柏克萊分校交流研究成果，研究團隊由兩間大學的學者和博士組成。該中心主力研發應用型機械人和人工智能技術，為物流行業提供創新解決方案。

[新經濟新天地]

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