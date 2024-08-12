客戶買港股比例降至七成 三成投資美股

暫未擬拓虛幣交易服務

但他提到，旗下客戶仍鍾情於港股，目前投資港股的客戶資產佔總客戶資產七成，而其餘三成客則為主要投資美股。相較於2020年時的九成資產為投資予港股，一成資產投資美股為主的海外股市，投資港股佔比已有所下降。

被問到近期有其他券商推出虛擬貨幣交易服務，如何看待該類資產發展。許稱目前美國虛擬資產於託管方面仍存不確定性，如目前虛擬資產託管商並非由同一個主要政府官方機構發牌，他強調並非潑冷水，因耀才同時需確保客戶資產安全性，他稱若有認可官方機構如交易所等處理相關託管，則會考慮發展（編註：目前已有兩家虛擬貨幣交易所獲證監會發牌，監管規則對資產託管有明顯要求，但有指兩家交易所的交易不及海外主要平台活躍）。

近期有券商推貨幣基金產品，讓散户用證券戶口內閒置資金投資。許繹彬稱耀才自身先做好自己本業，他提到香港資本市場過往出現很多「新玩法」，但最終主要仍依靠股票、期貨及期權三大主要金融產品。他提到，旗下客戶於日股或其他國家地區佔比不大，因為對相關市場不熟悉及其他因素，如日股回報非實際升幅，因匯價問題導致「賺股蝕匯」等。另許繹彬表示，為配合本港投資者於港、美股的投資需求，耀才亦推出「借孖展送利息」及環球期貨唔收佣及佣金回贈等不同優惠。