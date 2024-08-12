耀才：港股須靠「天時地利」帶動 憧憬美減息內地撐股市 冀再降股票印花稅

明報記者 江陵凱

許繹彬提到，港股現時外資參與比率較低，主要依靠北水帶動港股表現，形容港股與其他地區股票，如美國、日本、印度、台股，以及新加坡市場的表現作對比的話為「背馳」。但因內地「出招」激活市場，港股自4月中起經歷一波升勢。

稱靠港覓方法屬激氣多過激活

他認為依靠本港自身尋求方法推動資本市場則「激氣多過激活，倒不如自求多福」，盼內地推動政策如降低存款準備金，釋放資金流動帶動港股。

若向賣方單邊收0.1%稅 利短炒

促進股票市場流動性專責小組推出一系列措施，其中建議調整印花稅獲特首接納，去年10月的《施政報告》決定將股票印花稅由買賣雙方各收0.13%，還原至2021年8月加稅前的0.1%。許繹彬提到，先前公布《施政報告》時為大好機會將印花稅作更佳的調整，惟當時僅「還原基本步」，還原加稅前的幅度。許繹彬認為若把股票印花稅調至僅向賣方單邊收0.1%，對近期港股投資者「短炒」賺少許利潤的投資取向，以及即日買賣交易（Day trade）的客戶幫助極大。

至於上周一（5日）因日圓套息交易拆倉爆發環球股災，有本地散戶使用券商的美股夜盤交易服務時的買盤隨後被取消，惟開市後賣盤則被接受，因而由「賣變沽空」。許繹彬表示，本港大部分券商提供「盤前」及「盤後」服務，只有部分券商提供「夜盤」服務，不評論其他公司做法。