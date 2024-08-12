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經濟
封面故事

瑞聯韋立民：美股風險增 吸黃金債券分散風險

【明報專訊】前周日本加息步伐超預期令日圓轉強，加上美國就業數據亦遜於預期，衰退陰霾再現，拖累日本及美國股市前周及上周初曾明顯調整，惟上周中後期已回穩，今期封面故事專訪瑞聯銀行集團首席策略師韋立民（Norman Villamin）及駿利亨德森投資亞洲行政總裁Andrew Hendry分析最新形勢。韋立民認為，雖然美國經濟增長料將顯著放緩而非出現衰退，惟美國除了將面對國債上限明年初到期的挑戰外，俄烏戰爭及以巴衝突持續也帶來不明朗因素，認為目前應該在投資組合加入黃金及通脹掛鈎債券以分散風險；Hendry則比較樂觀，認為美股及日股近日調整屬市場正常波動，指可考慮趁低吸納。

明報記者 葉創成

日本央行前周三在議息會議把政策利率從0至0.1厘上調到0.25厘，加息幅度大於預期，而且量化緊縮的細節也已確定，日圓匯價隨即向上，觸發「拆倉潮」令日股及美股出現調整（見配稿），再加上美國前周五公布上月非農就業人口新增職位回落至11.4萬，遠低於預期的17.5萬，失業率亦由4.1%升至4.3%，高於市場預期的4.1%，衰退陰霾再現，市場避險情緒升溫，因此美股標指前周五下跌1.84%，跌勢延續至上周一，日經平均指數大跌12.4%，美股標指當日亦再跌3%。不過，上周三日本央行副行長內田真一向市場派定心丸表明：「若金融市場不穩定便不會加息」，加上美國上周四公布首次申請失業救濟金人數也低於預期，緩和了市場對經濟衰退憂慮，不論美股及日股上周中後期均反彈不少（見圖1）。

記者上周在專訪中請教瑞聯銀行韋立民：「美股標指近日曾從7月16日歷史高位5669點回落近一成，是正常調整抑或熊市即將來臨？」他表示，美股近日出現大幅波動，原因包括（1）對美國經濟衰退憂慮升溫；（2）市場普遍未有進一步再上調上市公司盈利預測；（3）日圓轉強觸發「拆倉潮」，部分早前借日圓買入美國科技股的資金平倉。

料美經濟「增長震盪」 股市相對失色

在上述三大疑慮中，韋立民認為，市場高估了美國經濟衰退的風險。他解釋，即使美國勞工市場的確正在轉弱，惟目前當地就業職位仍較去年同期上升1.7%，這是2010年至2020年首季新冠疫情爆發前、即正常經濟擴張周期以來最快，而且企業盈利上季按年仍增長近10%，自1950年至今僅出現一次（1981年）企業盈利增長時就業人數卻出現下跌的情况，再加上今年上半年美國納稅人向政府繳交的稅款按年增長約10%，根據歷史往績，有關數據是當地消費市場的領先指標。

綜合上述分析，韋立民判斷目前美國經濟環境更像「增長震盪」（growth shock）而非衰退先兆，情况與2011至2012年、2015至2016年及2022年類似；記者翻查彭博數據，在上述美國GDP按年增長率放緩年份，美股標指表現亦普遍低於GDP增長較快的年份（見表）。

全球潛在風險開始浮面 買金可保財富

韋立民強調，除了市場近來波動吸引注意力外，投資者不應該忘記仍然有一些潛在已久的風險開始浮面，例如俄烏戰爭、以巴衝突、11月美國總統大選及明年1月1日美國債務上限到期等，故他認為，對於投資者而言，黃金仍然是對冲通脹及保存財富的重要工具，指假如金價日後亦跟隨其他資產價格出現波動，屬吸引機會再次建立倉位。

另外，韋立民認為，隨着近月市場對美國通脹預期回落，通脹掛鈎債券（Treasury Inflation Protected Securities，TIPS）估值亦相對下跌，目前反而是適當時機買入TIPS，以對冲日後通脹重臨的風險。

過去兩星期日圓「拆倉潮」觸發全球不少股市下跌，日股更成為震央中心，出現很大波幅，例如上月11日已由歷史高位42,426點回落的日經平均指數，前周五及上周一便分別大跌5.81%及12.4%，上周一低見31,156點，高位跌幅逾兩成出現技術熊市後，上周二卻急彈10.23%，反彈更延續至上周五，收報35,025點。

上月中已減持日股 觀望業績始再增持

韋立民表示，仍然認為日本股市基本因素吸引，盈利增長前景可觀，相信近來調整是繼續建倉的機會，他表示：「事實上，我們曾在7月中減持日本股市、將日本股市評級調低至中性，而目前估值已變得較吸引，會留意今年下半年盈利表現，可能會再次增持。」

中國股市估值觸底 未受累環球跌市

值得注意的是，即使過去兩星期全球股市普遍受壓，不止美股標指及日經平均指數分別下跌2.11%及7.02%，近年表現突出的印度Nifty 50指數亦回吐1.88%，惟期內恒指卻上升0.4%，堪稱逆市奇葩（見圖1）。

韋立民就此評論：「近來美國以至全球股市因為估值過高及日圓拆倉而出現調整，中國股市沒有出現類似估值下調的情况，正如去年我們發表報告指出──中國股市在市盈率僅9至10倍（見圖2）、估值如此低的水平可得到支持，原因是參考過去日本、韓國及南歐經濟轉型期間，有關股市估值底部也是在此水平。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕中國股市 通脹掛勾債券 黃金 「增長震盪」（growth shock） 日圓拆倉 日股 美股 瑞聯銀行集團首席策略師韋立民Norman Villamin

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