聯儲鷹派理事憂通脹升 將謹慎調整利率

她表示美國財政政策、移民對住房市場的壓力，以及地緣政治風險都可能增加價格上行的壓力，「我會保持謹慎的態度來調整當前的政策立場。」鮑曼6月時雖預期隨着政策利率保持穩定，通脹將進一步下降，但仍重申如果今年通脹沒有改善，她仍然願意支持加息。

稱失業率4.3%或誇大就業降溫

隨着通脹接近目標，部分官員將更多注意力轉移到在高利率下勞動市場出現的惡化迹象，鮑曼則認為最近失業率躍升至4.3%可能誇大了勞動市場的降溫程度。她強調官員在9月開會前將看到一系列新數據，包括一份就業報告和兩份通脹報告。

以美聯儲重視的通脹指標來看，剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數在6月的按年升幅維持在2.6%，較預期高出0.1個百分點，維持在2021年3月以來低位。至於6月整體PCE物價指數按年升幅則回落至2.5%，較5月下調0.1個百分點，符合預期。溫和的通脹升幅，反映物價壓力趨於緩和，為美聯儲9月啟動減息提供理據。