重視半島酒店歷史價值 不會常搞新意思

他說：「世界創造了很多財富，尤其在過去低利率時期人們賺得多，料會對奢華的旅遊體驗會有需求」。但是他認為，要做到酒店予人奢華的感受，無非是重回基本做好個人化及服務，以人為本，與人家區分開來。他明言：「公司知道自己的優點及做好聚焦（focus），亦對自己的產品有信心，尤其本身具歷史價值，因此不用改來改去」。要做好品牌及服務時，他直言需講求細節。要營造奢華便需要空間配合；要讓客人驚喜便要向員工賦權（empowerment），令他們有信心為客人多做一些事情，在過程中同感開心。在支持員工提供良好服務背後，更要給予合理薪酬、福利及培訓。

儘管集團過往亦曾碰到難以做決定的難題，郭敬文指這正突顯高透明度及向員工分享資訊的重要性，相信這有助公司做合理的決定，並給予解釋後讓同事安心工作。因此他每逢到每間酒店接觸同事時均希望灌輸要做好溝通的重要性，並由當地酒店經理落實到服務上。他期望退休後領導層及同事繼續做好及傳承下去。

33%員工服務逾10年

在大酒店及半島酒店內，不少工作人員均長期任職。郭敬文更指集團內有33%員工服務逾10年，不少由低位做起，新任營運總裁羅瑞思便是由美國比華利山半島酒店逐步晉升的一例。在疫情後他亦見不少舊同事回流，過往亦有外闖同事重投他們懷抱，他指同事重新加入是平常事亦對此歡迎，並緊接笑言：「希望（他們）不要再走。」