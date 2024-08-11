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經濟
薛偉傑 行銷新意思

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薛偉傑：自動打包流動乾廁 「城市創科大挑戰」獲獎

【明報專訊】由創新科技署和科技園合辦的「城市創科大挑戰」吸引到1172個方案參賽。其中，百隆人工智能有限公司研的智能流動乾廁allcareAI，在公開組中獲得社區關愛主題的冠軍。

公司共同創辦人胡百非表示，他們由2021年開始研發allcareAI，3年來不斷改進，最新的原型已是第7代。與早期的原型相比，第7代原型的重量更輕，佔用的空間更小，只闊大約56厘米，4個前後輪都不會突出來，以方便通過淺窄的通道。

取名allcareAI語帶雙關

雖然早期的原型已經有自動打包糞便的功能，但廁板表面的膠套要每次人手更換。第7代原型則改用了一體化無縫設計，由廁板表面到廁盆底部只需安裝一個長膠套。每次用完之後，膠套會自動向下移動，然後在廁盆底下切割和用熱力封口，成為一袋廢物。一個長膠套可以使用60次，之後才需更換。這種一體化無縫設計除減少異味溢出外，還可以節省膠套物料和人手更換膠套工作。

該公司預料allcareAI今年底開始量產，初期主要出售或出租給安老院，讓行動不便的長者使用。他又稱，產品稱為allcareAI是員工的精心傑作，除了英文解得通之外，其廣東諧音更加令人會心微笑，聽後難忘。

另外，由於allcareAI可以將糞便自動打包，也方便將糞便送到體檢公司，以檢測有無大便隱血（大腸癌風險）等。

明報記者 薛偉傑

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