近30年8次提前減息 多涉全球危機

2000年代科網股爆破

首4月減息4次共兩厘

在1998年10月，俄羅斯金融危機一度令美國金融市場震盪，信用利差大幅擴大，威脅投資及拖累經濟，促使美聯儲在議息會議前兩周先出手減息0.25厘。

隨後在2000年代科網股爆破後，股市大幅受挫，美聯儲於2001年1月3日及4月18日突然各減息半厘救市，均非在議息會議時發生；而在同年1月31日及3月20日亦有議息會議，兩次會後亦宣布各減息半厘，即首4個月美聯儲合共減息2厘。時至到2001年的911事件發生後，美股停市4日，美聯儲亦於9月17日減息半厘，穩定市場信心。

在2008年金融海嘯發生後，美聯儲在1月22日及10月8日均突然減息，前為減息0.75厘，後為有見雷曼兄弟爆煲，美聯儲出手減息半厘。

新冠疫情挫全球經濟

2020年3月兩次減息

美聯儲現任主席鮑威爾就職以來就曾兩度出手，在議息會議外時間減息。新冠疫情打沉全球經濟之際，於2020年3月減息兩次。首次於3月3日減息半厘，不足半月，於15日再減息1厘；當時美股暴瀉三成，債市、信用利差均明顯受壓。

Rosenberg研究創辦人David Rosenberg表示，許多經濟師稱聯儲局有可能在議息會議以外的時間減息，他認為這些說法未經深思熟慮；要令聯儲局不在會議時減息，除非股市繼續直插，或信貸市場凍結；股市只跌一天的話，不足以令聯儲局出手。

[企業地球村]