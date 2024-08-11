明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

美經濟縱避過衰退 也難逃轉弱

【明報專訊】美國聯儲局利率政策走勢的兩大指標通脹及勞動數據均見回落，市場預期9月份篤定減息，同時擔心經濟步入衰退，拖累美股先行回調，其中納指亦由一個月前高位累跌逾一成。綜合外媒及經濟師分析，相信美聯儲令經濟「軟着陸」機率仍較大，早前股市可能只是過度反應，惟隱憂是經濟增長放緩、中東戰事擴大等，即使市場料美國衰退機率不高，但未來一年有可能持續走弱。

明報記者 鄭智文

綜合報道 彭博、路透社、《華爾街日報》、NBC、Yahoo Finance

美國6月份消費者物價指數按年升3%，靠近美聯儲長遠通脹目標2%，7月份非農就業人口新增職位亦回落至11.4萬，遠遜預期。由於兩項指標數據均向美聯儲預期方向發展，據芝商所FedWatch工具，目前市場押注在9月減息的概率高達100%，當中料9月減息半厘的概率更逾五成。

受衰退陰霾困擾，美股三大指數均受挫，其中納指跌幅最大，由一個月前高位至今累跌約一成，本月以來亦累跌逾半成。本月美股VIX波動指數亦告回升，標指及納指波動指數均一度升穿20，其中納指更曾高見27。

衰退陰霾 日美股市率先急挫

去年市場焦點「美股七俠（Magnificient Seven）」成重災區，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）由7月初高位最多下挫約三成，Alphabet（美：GOOG）、蘋果（美：AAPL）等累跌逾一成。除美股外，去年升勢凌厲的日股亦大幅回調，本月初3個交易日內急瀉近兩成，自一個月前歷史高位42,000點水平累跌逾1萬點或約25%。綜合外媒看法，日股上周急瀉，反映資金為美聯儲減息預先行動。部分投資者甚至相信，聯儲局可能在議息會議前減息，故上月起日圓套息交易已開始拆倉。對上一周日央行加息後，拆倉潮加速，每百日圓兌港元由低位4.8算反彈至約5.3算。

美銀7月底向全球基金經理做調查，當時美股、日股尚未急跌，多達68%受訪者預料未來12個月全球經濟將「軟着陸」，預料「硬着陸」的只有11%（見圖），較去年10月高峰時的30%大幅回落。這說明為何美國經濟數據出乎意料地弱之後，衰退憂慮會觸發上周初的恐慌沽售。

美聯儲主席鮑威爾曾稱，愈來愈有信心做到「軟着陸」。上月底他向傳媒表示，工作永遠未完成，當局仍在觀察經濟走向哪方。他又稱，目前美國經濟數據並非過熱或急速轉弱，暫時看到經濟穩定增長。

芝加哥聯儲銀行行長Austan Goolsbee表示，美聯儲固然要推動就業率及保持物價穩定，但未必要照顧股市。他補充，美國連續多月取得較好的通脹數據，他對通脹的感覺正面得多，但強調尚未完事，其中就業市場降溫令人擔憂。

三藩市聯儲銀行行長Mary Daly較樂觀，稱7月份失業率按月上升，部分是由臨時裁員上升所推動，這個因素不太令人擔憂。她認為，聯儲局準備好因應經濟所需而行動，但在下次議息前，仍有很多資訊會出現。

彭博：美聯儲仍有機會做到「軟着陸」

彭博相信，美聯儲仍有機會做到「軟着陸」。聯儲局經濟師去年撤回溫和衰退的預測，就連市面經濟師亦調整預測。彭博上月綜合多名經濟師預測，未來12個月美國進入衰退的機率只有30%。惟勞動市場快速降溫，仍屬不利因素，例如因應近期就業數據降溫，高盛經濟師便將美國經濟衰退的機率，由15%上調至25%。

彭博形容，美聯儲減息之路並非暢通無阻，今年美國經濟增長及勞動市場均見放緩，容易受外來衝擊，尤其中東戰局有可能擴大。此外，美聯儲之前加息效果尚未滲透社會，一般家庭還卡數時仍要支付高息，曾於疫情借貸度日的企業亦須以高息還債。

分析：服務業PMI 51.4 反映未步入衰退

《華爾街日報》認為，聯儲局一年前已將利率推高至5.25厘至5.5厘，近期市場反應明顯，是因為數月前投資者憂慮聯儲局嫌利率未足以遏制通脹。股市若持續低迷，以至企業因此削減投資或裁員，可能會改變市場對美國經濟的展望，但可能仍需數天或數周時間，才能判斷拋售股份會如何改寫展望。該報綜合分析師意見，從市場走勢看，近期資金不算大批避險，當投資者愈發擔心經濟基本因素惡化時，這種情况時常發生。上周拋售股份較受技術性因素驅使，包括日股和大型科網股。

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian亦認為，目前市場數個領域都出現過度反應，7月份美國供應管理協會服務業PMI（採購經理人指數）仍達51.4，反映經濟並未完全步入衰退，只是有風險步入衰退而已，有待觀察這種過度反應會否改正。

[企業地球村]

上 / 下一篇新聞