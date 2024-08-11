南里壹號開放式戶 實呎租逾83元

柳氏指出，租客為內地生，心儀物業位置便利，加上單位裝修新淨，在區內租盤短缺下，認為租金合理，便決定以先付一年租金的方式承租，一年租金約21萬元。業主2017年553萬元購入單位，持貨7年，現享3.8厘租金回報。

珀玥1房實呎租76.6元 大圍區新高

鄰近港鐵大圍站的珀玥，亦錄得高價租務成交。美聯助理聯席董事羅航星表示，珀玥最新租務成交為中高層E室，屬實用222方呎1房戶，業主收樓後以月租1.7萬元放租，即獲多組租客洽租，終由城大學生「零議價」下承租，實用呎租76.6元，不僅創沙田大圍區新高，料亦屬新界區新高呎租。

羅氏透露，該名學生更願意預繳一年租金，即約20.4萬元。業主於2019年以538萬元買入單位，現可享租金回報約3.8厘。

利奧坊．曉岸開放式戶租1.35萬

另大角嘴利奧坊．曉岸亦錄高呎租個案。中原副區域營業經理鄭沛麟表示，有關單位為低層L室，實用172方呎，開放式戶望園景，業主原以月租1.5萬元放租，議價後以1.35萬元租出，實用呎租78.5元，為該屋苑新高呎租次高。業主於2017年以459.4萬元買入單位，現可享租金回報約3.5厘。

鄭氏續稱，屋苑同類租盤僅餘數個；隨着近日減息預期大幅升溫，租金回報會進一步獲得提升，本周二手預約睇樓量明顯激增，現時同類單位造價約400餘萬元，租金回報可達3.8厘。

康德花園兩房307萬易手

此外，二手市場仍淡靜，屯門康德花園錄低價成交。中原高級區域營業經理陳錦明表示，康德花園1座中層F室，實用363方呎，兩房間隔，業主今年6月以400萬元放售，至本月初將叫價下調50萬元或12.5%至350萬元，即獲準買家洽詢，議價後雙方以307萬元易手，成交價較原叫價低93萬元或23%，為屋苑今年新低價，實呎8457元。

陳氏又稱，原業主1996年以93萬元購入單位，一直作收租用途，因看淡後市，故放售物業套現。雖然原業主大幅減價，因早年低價購入，出售物業帳面仍獲利214萬元，物業28年內升值2.3倍。

[香港地產]