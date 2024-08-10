報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年8月10日星期六
睇樓手冊
中國通脹0.5%高預期 PPI連跌22月 食品價結束一年下跌 大行：無礙幣策續寬鬆
大摩：市場波動 中國難成「避風港」
新能源車股炒上 理想升逾5%
內地部分機構國債交易違規借出帳戶
富智康中期虧損收窄至2.46億 亞洲溢利急跌75％ 歐美改善
日圓疲弱 遊日旅客增 東瀛遊盈喜 半年多賺62%
瑞房盈警 中期少賺逾八成 內房市場仍弱 採審慎策略
茶百道上市3月即盈警 料中期少賺最多63%
亞太上半年十大金融科技交易 中資港企佔半
舜宇手機鏡頭出貨量 按年增21% 受惠低基數
廣汽新能源車銷量 7月跌32%至3.4萬輛
八成經濟學家料美9月減息0.25厘 跟大行估降半厘不同
台積電銷售增45% 達619億單月新高
摩根資產料日央行今年不再加息
拼多多黃崢超越鍾睒睒 成中國首富
花旗金融市場部新辦公室開幕 高層續調駐港
PARK SEASONS 2B均呎1.48萬 較2A高2% 一房折實453萬起 最快下周推售
畔海今年開齋 4房洋房1.16億沽
Deliveroo逾10萬租佐敦4200呎地舖
凱德苑兩房未補價445萬沽 4年賺44%
CCL近5周140至141點窄幅爭持
維港1號4房租8.55萬 內地專才預付51萬
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
中國通脹0.5%高預期 PPI連跌22月 食品價結束一年下跌 大行：無礙幣策續寬鬆
大摩：市場波動 中國難成「避風港」
新能源車股炒上 理想升逾5%
內地部分機構國債交易違規借出帳戶
富智康中期虧損收窄至2.46億 亞洲溢利急跌75％ 歐美改善
日圓疲弱 遊日旅客增 東瀛遊盈喜 半年多賺62%
瑞房盈警 中期少賺逾八成 內房市場仍弱 採審慎策略
茶百道上市3月即盈警 料中期少賺最多63%
亞太上半年十大金融科技交易 中資港企佔半
舜宇手機鏡頭出貨量 按年增21% 受惠低基數
廣汽新能源車銷量 7月跌32%至3.4萬輛
八成經濟學家料美9月減息0.25厘 跟大行估降半厘不同
台積電銷售增45% 達619億單月新高
摩根資產料日央行今年不再加息
拼多多黃崢超越鍾睒睒 成中國首富
花旗金融市場部新辦公室開幕 高層續調駐港
PARK SEASONS 2B均呎1.48萬 較2A高2% 一房折實453萬起 最快下周推售
畔海今年開齋 4房洋房1.16億沽
Deliveroo逾10萬租佐敦4200呎地舖
凱德苑兩房未補價445萬沽 4年賺44%
CCL近5周140至141點窄幅爭持
維港1號4房租8.55萬 內地專才預付51萬
周末睇樓好去處
中國通脹0.5%高預期 PPI連跌22月 食品價結束一年下跌 大行：無礙幣策續寬鬆
大摩：市場波動 中國難成「避風港」
新能源車股炒上 理想升逾5%
內地部分機構國債交易違規借出帳戶
富智康中期虧損收窄至2.46億 亞洲溢利急跌75％ 歐美改善
日圓疲弱 遊日旅客增 東瀛遊盈喜 半年多賺62%
瑞房盈警 中期少賺逾八成 內房市場仍弱 採審慎策略
茶百道上市3月即盈警 料中期少賺最多63%
亞太上半年十大金融科技交易 中資港企佔半
舜宇手機鏡頭出貨量 按年增21% 受惠低基數
廣汽新能源車銷量 7月跌32%至3.4萬輛
八成經濟學家料美9月減息0.25厘 跟大行估降半厘不同
台積電銷售增45% 達619億單月新高
摩根資產料日央行今年不再加息
拼多多黃崢超越鍾睒睒 成中國首富
花旗金融市場部新辦公室開幕 高層續調駐港
PARK SEASONS 2B均呎1.48萬 較2A高2% 一房折實453萬起 最快下周推售
畔海今年開齋 4房洋房1.16億沽
Deliveroo逾10萬租佐敦4200呎地舖
凱德苑兩房未補價445萬沽 4年賺44%
CCL近5周140至141點窄幅爭持
維港1號4房租8.55萬 內地專才預付51萬
prev
next