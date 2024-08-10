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經濟

香港地產

維港1號4房租8.55萬 內地專才預付51萬

【明報專訊】有內地專才預付半年租金租住啟德跑道區新入伙屋苑。利嘉閣分行聯席董事李嘉輝稱，跑道區維港1號迎海大宅低層A室，實用面積約1781方呎，4房4套間隔，望海景，獲內地專才以8.55萬元承租，實用呎租約48元，並一次過繳付半年租金，涉約51.3萬元。業主今年以4781.8萬元一手購入，租金回報約2.1厘。

此外，中原副區域營業董事黎百祥表示，柴灣杏花邨28座中層7室，實用面積619方呎，3房間隔，以2.28萬元租出，實用呎租36.8元。租客為內地專才，剛與家人到港，因小朋友計劃於小西灣的學校就讀，最終租住杏花邨。業主2002年235萬元買入單位，租金回報逾11.6厘。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，據政府統計處數據顯示，香港人口已於2023年觸底反彈，較移民離港高峰期回升約10萬人至750萬人，創有紀錄以來次高。同時，根據《英國內政部》資料，2023年全年BNO申請數目僅約3.76萬，按年大減約34%，較高峰期的2021年減逾六成，均反映移民離港熱潮已退，有部分移居人士更決定回流，成現時香港租賃市場需求生力軍之一。他又據美聯物業分行數據指出，美聯今年上半年促成多宗移民回流客的租樓及買樓個案，當中以租賃交投佔比近七成，買賣佔約三成，反映大部分回流客採取「先租後買」策略，先觀望樓市走勢再部署。

相關字詞﹕杏花邨 維港1號 內地專才 內地生租樓

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