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經濟

香港地產

畔海今年開齋 4房洋房1.16億沽

【明報專訊】近期一手市場屢錄逾億元大額豪宅成交，其中由8座獨立洋房組成、英皇國際（0163）旗下屯門畔海，市場消息指出，項目今年首錄一手成交，以招標形式售出1號洋房，實用面積4641方呎，屬4房4套房間隔，連916方呎花園，及989方呎天台，成交價約1.16億元，實呎約2.5萬元。項目自2021年7月錄得首宗成交以來，合共售出4幢洋房（撇除出售予關連人士），累計套現約5億元。

ST. GEORGE'S MANSIONS

下周一標售3伙

信置（0083）及中電（0002）何文田現樓項目ST. GEORGE'S MANSIONS，日前連沽3伙、吸金逾2.5億元後，最新招標推售3個單位，包括第1座21樓C室、第1座23樓C室、第3座23樓C室，實用面積764至772方呎，均為兩房戶，值得留意是，其中兩伙屬頂層戶，惟不設天台，上述單位下周一至本月31日，以「每日招標、每日截標」形式推售。

至於嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外，繼日前以10.28億元標售院墅A，創九龍屋苑式一手洋房做價紀錄後，趁勢加推1伙，位於3座3樓B室，實用面積4557方呎，4房4套間隔，將於下周一早上10時至中午12時推行招標。

相關字詞﹕畔海 St. George's Mansions 豪宅 緹外 新盤

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