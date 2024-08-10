畔海今年開齋 4房洋房1.16億沽

ST. GEORGE'S MANSIONS

下周一標售3伙

信置（0083）及中電（0002）何文田現樓項目ST. GEORGE'S MANSIONS，日前連沽3伙、吸金逾2.5億元後，最新招標推售3個單位，包括第1座21樓C室、第1座23樓C室、第3座23樓C室，實用面積764至772方呎，均為兩房戶，值得留意是，其中兩伙屬頂層戶，惟不設天台，上述單位下周一至本月31日，以「每日招標、每日截標」形式推售。

至於嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外，繼日前以10.28億元標售院墅A，創九龍屋苑式一手洋房做價紀錄後，趁勢加推1伙，位於3座3樓B室，實用面積4557方呎，4房4套間隔，將於下周一早上10時至中午12時推行招標。