PARK SEASONS 2B均呎1.48萬 較2A高2% 一房折實453萬起 最快下周推售

明報記者 江俊洋 程偉軒

樓花長約15個月的PARK SEASONS，提供685伙，其中2B座佔350伙，同樣主打一至兩房戶型，是次推出的新價單有70個單位（包括1伙特色戶），涵蓋20個一房戶、50個兩房戶，實用面積由314方呎至537方呎，以最高折扣12%計算，折實價453.2萬至844.8萬元、 折實呎價13,997至17,682元，折實均呎14,819元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，若下月美國落實減息，將有助提升樓市交投量，樓價料可企穩。黃又稱，整個SEASONS系列迄今累售784伙，套現約49.4億元，佔可發售單位85％。

SEASONS系列

累售784伙 套逾49億

今批入場單位為2B座10樓B室，實用面積314方呎，一房間隔，折實價453.2萬元、呎價14,433元；另呎價最低為第2B座10樓E室，實用面積324方呎，一房間隔，折實價453.5萬元、呎價13,997元。是次價單所有單位折實價均低於900萬元，當中有兩成單位低於500萬元。

事實上，政府2月底宣布全面「撤辣」後，多個新盤列隊登場，其中分3期發展的SEASONS系列，會德豐3月先推SEASONS PLACE試水溫，成為「撤辣」後首個登場的鐵路全新盤，當時首推130伙、折實均呎14,188元，為同系日出康城GRAND MONTARA 2019年6月首推折實均呎13,999元後，近5年來新低，被發展商形容為「壓軸起動價」。

SEASONS PLACE其後兩度加推，同月首輪開售368伙，7日共收逾1.1萬票，超額逾30倍，最終開出紅盤，即日首輪368伙售罄，套現逾23億元，發展商數日後安排次輪銷售282伙，亦售出近170伙。

NOVO LAND 3B期昨沽21伙

至於PARK SEASONS則於4月初推出，首張價單涉138伙、折實均呎14,488元，較SEASONS PLACE首批折實均呎高2.1%，並加推78伙，首輪發售168伙，最終售出126伙，即佔首輪可發售單位75%。

另外，新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，日前加推78伙、折實均呎12,176元，昨晚以價單推售125伙，另招標推售29伙，市場消息，項目售出約21伙。