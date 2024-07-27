明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

PARK SEASONS 2B均呎1.48萬 較2A高2% 一房折實453萬起 最快下周推售

【明報專訊】市場預期美國大有機會下月減息，發展商把握時機加快推盤，其中會德豐及港鐵（0066）旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，繼今年4月推售第2A座後，昨日首推70伙2B座單位，折實均呎14,819元，較同系2A座首批138伙折實均呎14,488元略高約2.3%，一房折實453.2萬元入場，項目最快下周開售。

明報記者 江俊洋 程偉軒

樓花長約15個月的PARK SEASONS，提供685伙，其中2B座佔350伙，同樣主打一至兩房戶型，是次推出的新價單有70個單位（包括1伙特色戶），涵蓋20個一房戶、50個兩房戶，實用面積由314方呎至537方呎，以最高折扣12%計算，折實價453.2萬至844.8萬元、 折實呎價13,997至17,682元，折實均呎14,819元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，若下月美國落實減息，將有助提升樓市交投量，樓價料可企穩。黃又稱，整個SEASONS系列迄今累售784伙，套現約49.4億元，佔可發售單位85％。

SEASONS系列

累售784伙 套逾49億

今批入場單位為2B座10樓B室，實用面積314方呎，一房間隔，折實價453.2萬元、呎價14,433元；另呎價最低為第2B座10樓E室，實用面積324方呎，一房間隔，折實價453.5萬元、呎價13,997元。是次價單所有單位折實價均低於900萬元，當中有兩成單位低於500萬元。

事實上，政府2月底宣布全面「撤辣」後，多個新盤列隊登場，其中分3期發展的SEASONS系列，會德豐3月先推SEASONS PLACE試水溫，成為「撤辣」後首個登場的鐵路全新盤，當時首推130伙、折實均呎14,188元，為同系日出康城GRAND MONTARA 2019年6月首推折實均呎13,999元後，近5年來新低，被發展商形容為「壓軸起動價」。

SEASONS PLACE其後兩度加推，同月首輪開售368伙，7日共收逾1.1萬票，超額逾30倍，最終開出紅盤，即日首輪368伙售罄，套現逾23億元，發展商數日後安排次輪銷售282伙，亦售出近170伙。

NOVO LAND 3B期昨沽21伙

至於PARK SEASONS則於4月初推出，首張價單涉138伙、折實均呎14,488元，較SEASONS PLACE首批折實均呎高2.1%，並加推78伙，首輪發售168伙，最終售出126伙，即佔首輪可發售單位75%。

另外，新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，日前加推78伙、折實均呎12,176元，昨晚以價單推售125伙，另招標推售29伙，市場消息，項目售出約21伙。

相關字詞﹕一手新盤 NOVO LAND 3B期 PARK SEASONS SEASONS系列 日出康城 會德豐

上 / 下一篇新聞