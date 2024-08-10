摩根資產料日央行今年不再加息

掉期市場數據顯示，交易員預計日本央行在12月加息0.25厘概率約為30%，遠低於一周前預計60%概率。

大行紛降日股年底目標

受日圓升值影響，摩根大通策略師加入瑞銀的行列，下調日本主要股票指數在今年底的目標。 摩通最新預計，東證指數今年底的目標水平將介乎2700點至2800點，低於此前預期的2950點。以科技股為主的日經指數，預期將在今年底觸及39,000點至40,000點，低於此前預計的42,000點。這兩項股票指數均在7月初升穿摩通此前預期的年底目標水平，之後大幅下跌，陷入熊市。

瑞銀此前已將東證指數今年底的目標，由3000點下調至2800點；日經指數的目標亦由42,000點，下調至39,000點。

雖然摩通指出，全球75%的套利交易已經平倉，但紐約梅隆銀行大唱反調，認為日圓套利交易仍有進一步平倉的空間，預計日圓兌每美元有可能漲至100日圓。該銀行的分析指出，日圓兌美元目前處於147水平是過於便宜，認為日圓的公允價值應該接近100水平。

（綜合報道）

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