明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

八成經濟學家料美9月減息0.25厘 跟大行估降半厘不同

【明報專訊】有迹象顯示經濟增長趨向放緩，交易員押注美聯儲等主要央行將積極減息。利率互換市場目前的定價顯示，美聯儲在下次9月會議將減息38個基點，減幅大於四分之一厘。不過接受彭博社訪問的經濟學家，近八成預計9月只會循序漸進減息0.25厘，與部分華爾街大行估計美聯儲在下次會議大幅減息半厘互相矛盾。至於美聯儲在9月會議前緊急減息的可能性，受訪經濟學家預期這可能性只有10%。

周四公布的美國上周首次申領失業救濟人數大幅回落，緩解了市場對美國經濟衰退的擔憂，美股三大指數周四大幅上升後，昨早段窄幅上落。

9月會議前緊急減息概率10%

由於美國上周公布的非農新增就業職位遠遜預期、失業率更升至近3年最高水平，包括摩根大通和花旗在內的華爾街大行近日預測，美聯儲將在下月減息半厘。期貨投資者亦押注，美聯儲在今年底前合共減息1厘。不過牛津經濟研究院首席美國經濟學家Ryan Sweet表示，要求大幅減息的呼籲「過火」，參考過往歷史，只有在經濟面臨明顯衝擊，又或經濟數據較目前惡劣的情况下，美聯儲才會在原定會期前緊急減息，又或將減息幅度擴大超過0.25厘。

明年有投票權的波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）表示，若就業市場穩健，而通脹繼續下行，美聯儲將很快減息。她說，雖然7月非農就業數據遜於預期，但美國就業市場仍然強勁，她預測的前景，是就業市場穩健的情况下，通脹逐步回落至2%的目標。

隨着減息時點逐漸接近，美聯儲結束「縮表」在望。彭博社指出，華爾街傾向認為美聯儲可能於今年底前結束「縮表」，但量化緊縮（QT）不大可能突然結束。結束QT的時點，將取決於減息步伐及融資市場的壓力，前景仍充滿不確定性。美銀策略師發表的報告指出，若美聯儲打算減息刺激經濟，將可能停止縮表；若美聯儲的目的是推動貨幣政策正常化，那麼縮表仍會持續。

美聯儲自2022年6月以來一直「縮表」，並在今年6月起放慢「縮表」步伐，將每月持有至到期，且不進行再投資的美國國債數量上限，由600億美元下降至250億美元，而按揭抵押證券（MBS）的上限仍維持在350億美元不變。市場開始關注美聯儲目前價值7.2萬億美元的資產負債表還能繼續縮減多少，而不會影響美國金融體系的流動性。

雖然目前的3.37萬億美元準備金被認為仍然充裕，但若美聯儲讓準備金縮減太多，則有可能引發隔夜融資市場波動，類似於2019年9月的美國回購市場危機。當時一種隔夜市場利率急升4倍至10厘，促使紐約聯儲銀行緊急干預。融資市場已有受壓的迹象。在美國政府債券發行及一級交易商的美債持有量高企之際，隔夜回購利率正在上升。

摩根士丹利的分析指出，有兩個可能因素，或許會促使美聯儲提前結束「縮表」，一是貨幣市場流動性枯竭，又或美國經濟衰退，但兩者都不大可能發生。

市場避險 美貨幣基金規模新高

全球風險資產本周大起大跌之際，投資者趨向持有現金避險，美國貨幣市場基金資產規模創新高。根據美國投資公司協會（ICI）的數據，在截至8月7日當周，約527億美元流入美國貨幣市場基金，是截至4月3日當周以來，最大規模的單周淨流入。美國貨幣市場基金總資產，由前一周的6.135萬億美元，增至6.19萬億美元創新高。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕貨幣市場基金 量化緊縮（QT） 縮表 減息預期

上 / 下一篇新聞