亞太上半年十大金融科技交易 中資港企佔半

畢馬威：金融科技投資者仍謹慎

按集資額十大金融科技交易中，中國及香港企業合共佔五席（見表）。中國最大規模交易為資本市場服務商億安控股成功集資2.809億美元，亦是亞太區集資額首位；第2及3位的金融科技交易為印度個人貸款平台KreditBee集資2.09億美元，以及泰國數碼金融方案企業Ascend集資1.95億美元。此外，兩家香港公司包括虛擬資產交易平台HashKey Group、互聯網券商長橋，均以集資1億美元排行第7及第8位。

報告提到，亞太區的金融科技投資今年上半年仍然疲軟，中國、印度、新加坡、澳洲和日本的集資額均下跌；併購和私募股權投資尤其疲軟，集資額分別只有3億美元及780萬美元。該行認為，金融科技投資者仍相當謹慎，企業更傾向成本和風險管理而非金融科技投資。

畢馬威指出，雖然內地監管環境存在不明朗因素，金融科技仍為極具潛力的投資板塊，加密貨幣、消費支付系統及借貸平台均為熱門投資領域。該行又指出，隨着人工智能（AI）在亞太區以至全球掀起廣泛熱潮，AI將繼續成為金融科技投資者和金融科技公司的關注焦點。

港望成區內加密幣創新中心

畢馬威中國價值創造主管合伙人龍柏升（Barnaby Robson）表示，雖然金融科技交易量仍相對較低，但市場的氣氛已出現正面變化，海外支付供應商正積極融入中國的支付生態系統，當中幾家已獲批支付牌照；香港政府亦正積極發展加密貨幣監管，反映香港作為亞洲加密貨幣創新中心的角色。