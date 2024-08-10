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經濟

茶百道上市3月即盈警 料中期少賺最多63%

【明報專訊】今年以來新股集資王茶百道（2555）上市僅3個半月即發盈利警告，預期截至6月30日止的上市後首份中期業績「走樣」，淨利潤介乎約2.2億至2.5億元（人民幣，下同），較去年同期下降不超過六成三。即使計及扣除上市費，以股份為基礎的付款開支，以及有其他優先權的可贖回股份公允價值變動虧損，經調整淨利潤亦大跌最多逾三成半。

茶百道預期中期經調整淨利潤介乎約3.8億至4.1億元，較去年同期下降不超過36.45%，主要原因包括消費者習慣受外部環境變化影響而改變所造成的影響，集團於上半年加大對加盟商的政策支持，以及向加盟商出售貨品及設備的優惠力度，以及增大整體市場投入費用。集團現階段經營狀况保持穩定，業務營運有序推進。

稱外部環境變化令消費者改習慣

據茶百道4月時招股文件顯示，今年首兩個月，業務及財務業績穩定增長，零售總額達到25.4億元，總銷量達到1.56億杯，而「今年1月及2月錄得收入與毛利一致增加」，未料3月以後經營環境顯著變壞。

此外，按招股書中披露，截至4月5日，在中國共有8010家加盟店及6家直營店，遍佈全國31個省市，實現中國所有省份及各線級城市的全覆蓋。

茶百道掛牌上市首日股價即急挫近27%，之後不論市况順逆一直反覆尋底，昨日收報7.19元，較上市價17.5元累瀉58.9%。

美的日前上市聆訊 華潤飲料據指過關

另港股新股集資王可能陸續有來，深圳A股上市的美的集團（深：000333）發公布指出，聯交所上市委員會已於8月8日（周四）舉行上市聆訊，審議公司H股發行上市申請；擁有怡保飲用水的華潤飲料（簡稱「潤飲」）據報亦已獲聯交所批准上市申請，早前市傳兩股目標集資額分別為20億及10億美元，遠高於茶百道4月上市時集資約26億港元。無論美的或潤飲任何一家成功上市，均很大機會超越茶百道成為今年新集資王。惟截至截稿，美的及潤飲均未上載通過上市聆訊的初步文件。

路透社旗下IFR引述知情人士報道，央企華潤集團旗下的潤飲，已獲批准上市，最多集資10億美元（約78億港元）。報道指出，潤飲或最早於今年8月底開始進行預路演，美國銀行、中銀國際、中信證券及瑞銀擔任聯席保薦人。潤飲於今年4月遞表，於7月中獲中證監放行通過境外上市備案，擁有內地樽裝水「怡寶」等品牌。美的亦已於今年7月底通過中證監境外上市備案。

明報記者

相關字詞﹕消委會 農夫山泉 天然礦泉水 包裝水 港交所 華潤 怡寶 公開招股 路透社

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