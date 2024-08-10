內地部分機構國債交易違規借出帳戶

路透昨引述消息指，內地監管機構近期要求部分證券商對債券交易自行調查，主要包括債券交易各部分的規範情况，與剛被自律調查的江蘇農商行有交易的證券商，也被要求調查之前的交易。此外，中國人民銀行向部分機構提出，要求他們每天上報所持長期國債倉位變化，以及餘額情况。

內地債市熱炒 監管出招降溫

交易商協會早前指出，近日監測發現，江蘇常熟農村商業銀行、江蘇江南農村商業銀行、江蘇昆山農村商業銀行及江蘇蘇州農村商業銀行在國債二級市場交易中涉嫌操縱市場價格、利益輸送。依據《銀行間債券市場自律處分規則》，該會對該4家金融機構啟動自律調查。

內地傳媒指出，近期出現大行賣債、小行買債情况，中小銀行熱中購買長期債券，或與避險資產配置需求增加有關，監管機構出手後，昨部分國債收益率升3至5.8個基點，有券商統計顯示過去一周債市換手率下降。