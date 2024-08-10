新能源車股炒上 理想升逾5%

「蔚小理」昨股價均錄得升幅，蔚來（9866）最多升4.3%見30.3元，收市報29.95元，升3.1%，成交3860萬元；小鵬（9868）全日最高見27.9元，升4.5%，收市報27.7元，升3.7%，成交2.58億元。至於內地新能源車龍頭比亞迪（1211）昨股價最多升5.3%至218.6元，收市報214.2元，升3.2%，成交13.97億元。

另一方面，中汽協7月汽車產銷數據可見，乘用車內地銷量按年跌10.1%至159.5萬輛、按月下降12%；其中傳統燃油車按年減少34.1%至74.2萬輛、按月跌16.9%。不過，乘用車出口按年升22.4%至39.9萬輛、按月跌1%。

首6月新能源車出口增26%

中汽協整理海關總署數據顯示，今年首6個月汽車累計出口按年增25.3%至293.2萬輛；其中新能源車出口增長25.7%至99.9萬輛。按出口地區劃分，俄羅斯、墨西哥和巴西出口量位居前三；而單計新能源車出口的首三大市場則分別為巴西、比利時和英國。