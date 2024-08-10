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經濟

大摩：市場波動 中國難成「避風港」

【明報專訊】環球股市近期波動加劇，引發市場尋找資金避風港，摩根士丹利發表報告認為，儘管市場波動，但中國不太可能成為避風港，因政策實施充滿不確定。昨日港股則承接隔晚美股做好，恒指開市即破10天平均線，且全日升最多361點，收報17,090點，升198點或1.17%，國指收報6017點，升1.29%，科指升2%至3436點。

全星期計，港股三大指數見7月12日當周以來最大單周升幅，且跑贏亞洲區主要股市，恒指累升0.85%或144點，科指全周亦升1.51%或51點，日韓台股市昨齊升，但總結全周仍未能抵消周一跌幅，韓股全周累跌3.28%，日股跌2.46%，台股跌0.78%。大摩認為中國不會成為分散風險主要市場，因為政策實施以致宏觀經濟仍存不確定，成為吸引投資的主要障礙，令投資者仍採取相對審慎態度，北向資金於本月首7日淨流出24億美元，年初至今累計淨流入金額已降至9億美元；南向資金同期淨流入33億美元，年初至今淨流入568億美元。

恒指昨升198點 全周轉跌為升

大摩仍建議留意國企改革受惠者、優質分紅股，以及「中國走向全球」主題股份，旨在減輕貿易和其他方面的地緣政治風險。另一方面，《財聯社》引述法國興業銀行策略師Frank Benzimra認為，最近全球經濟衰退風險，增加資金從日本轉向中國的可能，因為中國市場估值偏低，與其他市場的關聯性也較弱。按市盈率估值計算，滬深300指數與MSCI全球指數仍存在約35%折讓。

港股昨日成交額縮減至僅錄881億元，比周四跌約14%，而北水南下淨流入22.78億元。科網股做好，網易（9999）升3.1%，阿里巴巴（9988）升1.7%，騰訊（0700）升0.49%，至於內房續有追捧，世茂集團（0813）再升8.57%，萬科企業（2202）升3.65%。內地電信股逆市向下，中電信（0728）跌3.86%，聯通（0762）跌3.79%，中移動（0941）績後跌1.3%，部分證券商認為，該股收入略遜預期，匯豐將該股目標價下調約3.9%，至74元。

耀才證券研究部總監植耀輝指，日圓拆倉情况紓緩，但成交金額下降反映投資氣氛仍審慎，市場仍對圓匯向上及炒衰退有憂慮，上衝恒指250天線位置17,300點有難度。他預期市場仍觀望多隻重磅藍籌如騰訊下周三公布中期業績，以及內地零售銷售等經濟數據後再作部署。

相關字詞﹕避風港 騰訊 國指 恒指 摩根士丹利

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