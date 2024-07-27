中國通脹0.5%高預期 PPI連跌22月 食品價結束一年下跌 大行：無礙幣策續寬鬆

明報記者 黃志偉

統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，7月消費需求持續恢復，加上部分地區高溫降雨天氣影響，CPI按月由降轉漲（升0.5%），按年漲幅擴大。

豬肉價升20% 推升整體食品價格

以食品類別來看，雖然月內部分食品價格按年呈現跌幅，例如牛肉、羊肉和水果分別下降12.9%、6.3%及4.2%，但是豬肉與蔬菜價格分別升20.4%和3.3%，推升整體食品價格，而豬肉價格更創2022年以來最快的按年增長；非食品價格略微放緩至按年增0.7%，其中交通工具和通訊工具價格分別跌5.6%和跌2.1%。

房地產市場疲弱 租金跌0.3%

至於撇除食品和能源價格的核心CPI，按年升0.4%（見圖），較6月的增加0.6%有所放緩，亦是今年1月以來最低水平，反映整體消費需求未見顯著改善。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，交通工具下跌因為汽車行業的價格戰以致車輛價格下降；而通訊工具下跌是因為智能手機價格下滑。另外，由於房地產市場持續疲弱，租賃房租亦跌0.3%。他預計，交通工具和通訊工具的價格低迷將會持續，而租金價格則有待支持房地產市場的政策成效。隨着低通脹和信貸活動疲弱持續，將支持貨幣政策進一步寬鬆，預計人民銀行今年至少再減息一次。

分析：今年至少再減息一次

另統計局亦公布，7月工業生產者出廠價格（PPI）按年下降0.8%，已是連續22個月下跌，跌幅與6月相同，亦小過預期的跌0.9%。生產資料價格按年跌0.7%；其中採購工業升3.5%，原材料工業升1.8%，加工工業價格下降2.1%。至於生活資料價格跌1%；其中食品下降0.7%，衣著價格跌0.5%，一般日用品跌0.3%，耐用消費品跌2%。董莉娟指出，受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，PPI按月、按年減幅均與6月相同。

高盛料PPI通縮情况逐漸緩解

高盛發表報告認為，上游產業的PPI小幅上漲，下游產業PPI卻小幅回落，預計PPI通縮情况將逐漸緩解，而CPI將在未來幾個月保持相對較低水平。