明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：中芯15元附近吸 仍有勝算

【明報專訊】恒指昨日微升13點，收報16,891點，主板成交1028億元。無論內地A股以至港股，昨日均上落不大，投資者靜待周五起陸續公布的內地經濟數據。在整個港股市場之內，升幅達到10%以上的股份只有25隻，升幅5%以上的股份78隻，為數不多，可見低位觀望態度非常濃厚。

本欄昨日提及，恒指最近3個月的整月升跌幅，為2018年1月創下歷史高位以來最低。投資者買入二三線港股意欲甚低，雖然恒指由1年前的19,184點至今，只是下跌了12%，但不少被視為二線明星藍籌，或者一度備受市場追捧的增長股，過往一年跌勢遠比恒指慘烈，例如藥明生物（2269）及李寧（2331），過往一年股價分別下跌了74%及66%，資金流向中移動（0941）、中海油（0883）等等較穩健、較高息的大市值股份，其中，中海油一年間上升67%，縱然遠不及美國科技股的倍升水平，但於港股市場已算十分厲害。

二線明星藍籌跌勢遠比恒指慘烈

股市之中，二三線明星股往往是投資者的樂園，皆因買入最高市值的藍籌股，長期持有回報始終有限，沒有人期望持有中海油可以幾年間致富。要為財富帶來具意義的改變，便要靠二三線增長股，投資者的人生才感到有改變的希望。而過往兩年，港股缺乏此類倍升主題股份，便難以吸引投資者進場，而二三線股不斷下跌，負面財富效應的殺傷力更深。

國策受惠股威力今非昔比

早年中央能夠大灑金錢扶持某些板塊，相關股份收入及盈利滾滾而來，投資者爭相尋找國策扶持的受惠股。不過，自從2020年疫情過後，內地房地產市道向下，地方政府缺乏賣地支持開支，國內生產總值亦出現缺口，於政府債務偏高之下，更趨手緊，能撥作扶持行業的資金有限，財政政策發揮不了威力，於是國策受惠股的威力今非昔比，二三線股缺乏炒作主題。早前發改委公布家電及設備以舊換新的規模，竟然只跟15年前相若，以購買力而言變相是縮了水，於是受惠股份上升兩日便打回原形。

近年投資者曾憧憬國產替代概念，結果於港股市場卻難成氣候。國產替代本來是非常可取，不過面對資金不足情况，以及個別國產替代企業為了順應中央期望而追求產量，犧牲了利潤率，盈利表現達不到投資者期望，於是股價強勢曇花一現。

中芯季度指引預示有改進 稍支持股價

昨日公布業績的中芯國際（0981），是中國晶片界國產替代的希望所在。今年第二季純利按年下跌59%，至1.65億美元，毛利率只得13.9%。相比5年前、2019年第二季，至今收入上升了1.4倍，毛利率卻由當年19.1%大降5個百分點，使中芯的盈利能力未有顯著改變，至少單計毛利率，便遠遜於台積電的五成，穩定性亦遠遠不及。

較令人安慰的是，中芯剛公布第三季指引當中，收入按季上升13%至15%，毛利率介乎於18%至20%，表現有所改進，預料為績後股價稍稍帶來支持。若以第三季指引年度化，市盈率大概16倍，市帳率0.8倍，倘若股價回吐到15元附近，吸納仍有勝算。

只要國產替代的企業獲得技術及生意支持，而毋須強行增加產量，當製造了可觀盈利，便自然吸引到業界爭相加入投資，屆時國產替代才會有真正的出頭天。

[楊智佳 還看今朝]

相關字詞﹕財經專欄 楊智佳 還看今朝

上 / 下一篇新聞

新地香粉寮地補價12億 每呎2328元 不足1個月共23億連吸3幅新界地 料可建2080伙
新地香粉寮地補價12億 每呎2328元 不足1個月共23億連吸3幅新界地 料可建2080伙
會德豐7.28億 統一黃竹坑工廈業權
會德豐7.28億 統一黃竹坑工廈業權
天璽‧天1期最快本季推涉906伙
天璽‧天1期最快本季推涉906伙
東環兩房1.8萬租出 貴1年前舊租三成
東環兩房1.8萬租出 貴1年前舊租三成
美孚3房668萬沽 11年半實蝕一成
美孚3房668萬沽 11年半實蝕一成
太地提15億回購 股價飈逾一成 半年基本純利跌1% 中期息略增
太地提15億回購 股價飈逾一成 半年基本純利跌1% 中期息略增
太古半年少賺7% 可口可樂業務經常溢利跌46%
太古半年少賺7% 可口可樂業務經常溢利跌46%
九倉中期基礎淨盈利升9% 派息持平
九倉中期基礎淨盈利升9% 派息持平
吳天海：減息要半年至一年始助樓市
吳天海：減息要半年至一年始助樓市
恒指萬七關得而復失 成交重上千億
恒指萬七關得而復失 成交重上千億
黑芝麻智能首掛跌27% 每手帳蝕755元
黑芝麻智能首掛跌27% 每手帳蝕755元
中移動中期多賺半成 股息增7% 董事長楊杰：今年派息率提升 為股東創更大價值
中移動中期多賺半成 股息增7% 董事長楊杰：今年派息率提升 為股東創更大價值
中芯次季收入升22% 純利減59% 毛利率降
中芯次季收入升22% 純利減59% 毛利率降
內地上月新能源車零售滲透率首超燃油車
內地上月新能源車零售滲透率首超燃油車
內地下半年線上零售 瑞銀料至少增5%
內地下半年線上零售 瑞銀料至少增5%
太平洋航運半年純利跌33% 中期股息減37%
太平洋航運半年純利跌33% 中期股息減37%
萬達商管據報 敲定百億貸款
萬達商管據報 敲定百億貸款
宏利次季核心盈利升6% 港澳新造業務價值增23%
宏利次季核心盈利升6% 港澳新造業務價值增23%
戴蒙：市况波動屬「反應過度」 維持美「硬着陸」機率35%至40%
戴蒙：市况波動屬「反應過度」 維持美「硬着陸」機率35%至40%
巴郡持短債半年增八成 市場憂巴菲特看淡美股
巴郡持短債半年增八成 市場憂巴菲特看淡美股
資生堂上半年經營虧損1.4億 股價瀉16%停板
資生堂上半年經營虧損1.4億 股價瀉16%停板
港元定存高息精選
港元定存高息精選
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：看輕拆倉風險 回報「縮水」
植耀輝：看輕拆倉風險 回報「縮水」
葉創成：從中國女排奧運成績說到港股
葉創成：從中國女排奧運成績說到港股
盧駿匡：港股陰乾式下跌
盧駿匡：港股陰乾式下跌
技術取勝：太古A向下突破或試62元
技術取勝：太古A向下突破或試62元
快運最新揀位價目表 小童免費
快運最新揀位價目表 小童免費
劉思明：港股吹無定向風 續採保守策略
劉思明：港股吹無定向風 續採保守策略
周顯：引入人口扯高租金 市民更苦
周顯：引入人口扯高租金 市民更苦
湯文亮：移民外地 先考慮當地人
湯文亮：移民外地 先考慮當地人
海外買家成泰國樓市重要支持
海外買家成泰國樓市重要支持