葉創成：從中國女排奧運成績說到港股

中國女排自從1984年洛杉磯奧運首次參賽便奪冠以來，一直是中國人以不屈不撓的精神艱苦奮鬥以求傲立於世界民族之林的象徵，因此中國女排在2004年雅典奧運再次取得金牌，同樣亦振奮人心；當年港股也處於大牛市，恒指由雅典奧運開幕日8月13日收報12,359點，急升至2007年10月30日高見31,958點，即使其後受到外圍因素拖累急回，2008年8月8日北京奧運開幕當日收報21,885點，兩屆奧運之間仍錄得77%升幅（見圖），期內多間優質中國企業亦來港上市，為投資者帶來豐厚回報。

今屆奧運成績勝上屆 冀港股否極泰來

至於上屆東京奧運，中國女排意外地在分組賽出局，表現屬逾20年來最差，近年港股亦反覆受壓，恒指由2021年7月23日東京奧運開幕收報27,321點，下跌至今屆巴黎奧運開幕日7月26日收報17,021點，跌幅達37.7%（見圖）。

恒指市盈率不足10倍 大跌機率不大

由於中國女排今屆巴黎奧運成績比上屆理想，筆者期待未來4年港股亦會有較佳表現，畢竟目前恒指市盈率低於10倍，息率逾4厘，估值吸引，再像過去3年般大跌的機率已不大。

[葉創成 創富倉]