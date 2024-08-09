內地上月新能源車零售滲透率首超燃油車

全國乘用車零售按年跌2.8%

數據顯示，月內全國乘用車市場零售按年跌2.8%至172萬輛、按月降2.6%。今年以來累計零售按年增2.3%至1155.6萬輛。其中7月燃油車零售按年跌26%至84萬輛、按月跌7%；今年首7個月按年減15%至657萬輛。新能源車零售按年增36.9%至87.8萬輛、按月升2.8%；今年首7個月按年增33.7%至498.8萬輛。

出口方面，7月新能源車出口按年增長1.3%至9.2萬輛、按月升18.2%；今年首7個月按年增長17.8%至67.7萬輛。新能源車佔乘用車出口24.5%，按年下降5個百分點；其中純電佔新能源車出口的72.7%。

展望8月，乘聯會表示部分消費者的消費信心不強，首購需求表現遠不如換購需求大。不過，隨着8月改款新車上市潮到來，短續航產品經技術調整可望重新進入免徵購置稅目錄，有望成為推動車市零售逐步回暖的一個有力因素。另近期人民幣匯率變動有利於出口，因此判斷中國乘用車8月出口仍維持平穩成長，將緩解國內燃油車銷售大幅下滑帶來的壓力。