中移動中期多賺半成 股息增7% 董事長楊杰：今年派息率提升 為股東創更大價值

中移動昨股價最高升72.85港元，升1.9%，收市報72.25港元，升1%，成交15.94億港元。中移動去年全年每股派息4.83港元，派息比率約71%。

今年上半年期內，營運收入按年增3%至5467.44億元，其中通信服務收入升2.5%至4635.89億元。在通信業務上，數字化轉型收入增長11%至1471億元，佔通信服務收入比達到31.7%，按年提升2.4個百分點。EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年略跌0.6%至1822.7億元。

移動客戶增至10億 ARPU跌2.7%

另外，中移動上半年移動客戶淨增926萬戶至10億戶，惟移動ARPU（每月每戶平均收入）跌2.7%至51元，個人市場收入減少1.6%至2551.79億元。副總經理張冬指出，目前正處於新舊動能轉換階段，過去單靠規模增長動力不再。現時新增客戶主要以中低端客戶為主，而且手機應用程式愈趨成熟，運行時所消耗流量下降，均影響個人業務收入。不過他認為，隨集團不斷推出如雲電腦、雲手機等大流量新產品，料個人市場會繼續平衡發展。

移動雲中期收入按年增19.3%至504億元，較去年同期增80.5%有所緩和。副總經理孫迎新表示，分部由追求規模增長轉向價值增長，集團對移動雲仍抱有非常大期望，相信是集團第二增長曲線。

移動雲收入增近兩成 料成第二增長曲線

資本開支方面，中移動上半年完成640億元，料全年計劃可少於1730億元，佔收入比例降至20%以下。楊杰指出，隨着5G網絡的投資高峰回落，今明兩年資本開支與其佔比會逐步下降，但強調要有一定程度開支以維持4G、5G和最新技術5G-A（5G-Advanced）的質素。6G方面，他指目前5G-A所提供的技術與6G有很多相似地方，預計6G於2028年至2030年才可商用。

明報記者