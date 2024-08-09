明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中移動中期多賺半成 股息增7% 董事長楊杰：今年派息率提升 為股東創更大價值

【明報專訊】中國移動（0941）公布中期業績，純利按年增5.3%至802.01億元（人民幣，下同）。每股盈利為3.75元，中期股息派2.6港元，按年增7%。中移動今年初稱擬今年起3年內將派息率提升至75%以上，以人民幣匯率計，是次中期派息率約63.3%，去年同期是62.5%。執行董事兼董事長楊杰表示，今年派息率將較去年進一步提升，持續為股東創造更大價值。

中移動昨股價最高升72.85港元，升1.9%，收市報72.25港元，升1%，成交15.94億港元。中移動去年全年每股派息4.83港元，派息比率約71%。

今年上半年期內，營運收入按年增3%至5467.44億元，其中通信服務收入升2.5%至4635.89億元。在通信業務上，數字化轉型收入增長11%至1471億元，佔通信服務收入比達到31.7%，按年提升2.4個百分點。EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年略跌0.6%至1822.7億元。

移動客戶增至10億 ARPU跌2.7%

另外，中移動上半年移動客戶淨增926萬戶至10億戶，惟移動ARPU（每月每戶平均收入）跌2.7%至51元，個人市場收入減少1.6%至2551.79億元。副總經理張冬指出，目前正處於新舊動能轉換階段，過去單靠規模增長動力不再。現時新增客戶主要以中低端客戶為主，而且手機應用程式愈趨成熟，運行時所消耗流量下降，均影響個人業務收入。不過他認為，隨集團不斷推出如雲電腦、雲手機等大流量新產品，料個人市場會繼續平衡發展。

移動雲中期收入按年增19.3%至504億元，較去年同期增80.5%有所緩和。副總經理孫迎新表示，分部由追求規模增長轉向價值增長，集團對移動雲仍抱有非常大期望，相信是集團第二增長曲線。

移動雲收入增近兩成 料成第二增長曲線

資本開支方面，中移動上半年完成640億元，料全年計劃可少於1730億元，佔收入比例降至20%以下。楊杰指出，隨着5G網絡的投資高峰回落，今明兩年資本開支與其佔比會逐步下降，但強調要有一定程度開支以維持4G、5G和最新技術5G-A（5G-Advanced）的質素。6G方面，他指目前5G-A所提供的技術與6G有很多相似地方，預計6G於2028年至2030年才可商用。

明報記者

相關字詞﹕派息 中期業績 中移動

上 / 下一篇新聞

新地香粉寮地補價12億 每呎2328元 不足1個月共23億連吸3幅新界地 料可建2080伙
新地香粉寮地補價12億 每呎2328元 不足1個月共23億連吸3幅新界地 料可建2080伙
會德豐7.28億 統一黃竹坑工廈業權
會德豐7.28億 統一黃竹坑工廈業權
天璽‧天1期最快本季推涉906伙
天璽‧天1期最快本季推涉906伙
東環兩房1.8萬租出 貴1年前舊租三成
東環兩房1.8萬租出 貴1年前舊租三成
美孚3房668萬沽 11年半實蝕一成
美孚3房668萬沽 11年半實蝕一成
太地提15億回購 股價飈逾一成 半年基本純利跌1% 中期息略增
太地提15億回購 股價飈逾一成 半年基本純利跌1% 中期息略增
太古半年少賺7% 可口可樂業務經常溢利跌46%
太古半年少賺7% 可口可樂業務經常溢利跌46%
九倉中期基礎淨盈利升9% 派息持平
九倉中期基礎淨盈利升9% 派息持平
吳天海：減息要半年至一年始助樓市
吳天海：減息要半年至一年始助樓市
恒指萬七關得而復失 成交重上千億
恒指萬七關得而復失 成交重上千億
黑芝麻智能首掛跌27% 每手帳蝕755元
黑芝麻智能首掛跌27% 每手帳蝕755元
中芯次季收入升22% 純利減59% 毛利率降
中芯次季收入升22% 純利減59% 毛利率降
內地上月新能源車零售滲透率首超燃油車
內地上月新能源車零售滲透率首超燃油車
內地下半年線上零售 瑞銀料至少增5%
內地下半年線上零售 瑞銀料至少增5%
太平洋航運半年純利跌33% 中期股息減37%
太平洋航運半年純利跌33% 中期股息減37%
萬達商管據報 敲定百億貸款
萬達商管據報 敲定百億貸款
宏利次季核心盈利升6% 港澳新造業務價值增23%
宏利次季核心盈利升6% 港澳新造業務價值增23%
戴蒙：市况波動屬「反應過度」 維持美「硬着陸」機率35%至40%
戴蒙：市况波動屬「反應過度」 維持美「硬着陸」機率35%至40%
巴郡持短債半年增八成 市場憂巴菲特看淡美股
巴郡持短債半年增八成 市場憂巴菲特看淡美股
資生堂上半年經營虧損1.4億 股價瀉16%停板
資生堂上半年經營虧損1.4億 股價瀉16%停板
楊智佳：中芯15元附近吸 仍有勝算
楊智佳：中芯15元附近吸 仍有勝算
港元定存高息精選
港元定存高息精選
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：看輕拆倉風險 回報「縮水」
植耀輝：看輕拆倉風險 回報「縮水」
葉創成：從中國女排奧運成績說到港股
葉創成：從中國女排奧運成績說到港股
盧駿匡：港股陰乾式下跌
盧駿匡：港股陰乾式下跌
技術取勝：太古A向下突破或試62元
技術取勝：太古A向下突破或試62元
快運最新揀位價目表 小童免費
快運最新揀位價目表 小童免費
劉思明：港股吹無定向風 續採保守策略
劉思明：港股吹無定向風 續採保守策略
周顯：引入人口扯高租金 市民更苦
周顯：引入人口扯高租金 市民更苦
湯文亮：移民外地 先考慮當地人
湯文亮：移民外地 先考慮當地人
海外買家成泰國樓市重要支持
海外買家成泰國樓市重要支持