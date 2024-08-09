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經濟

太古半年少賺7% 可口可樂業務經常溢利跌46%

【明報專訊】太古（0019）（0087）公布截至今年6月底止中期純利39.14億元，按年倒退7.3%，期內撇除投資物業價值變動後的核心盈利55.76億元，按年大約持平；撇除兩個期間的投資物業價值變動及重大非經常性項目後的經常性基本盈利47.62億元，則跌2%。

上半年收益為395.63億元，當中作為集團最大收入來源的太古可口可樂期內錄得經常性溢利8.78億元，去年同期為16.27億元，按年跌46%，溢利減少是由於2023年下半年出售美國太古可口可樂予母公司英國太古所致，而部分影響被新收購的泰國及老撾專營公司帶來的應佔溢利所抵消。撇除出售事項及新收購業務的影響，溢利減少2%。香港、台灣及東南亞的溢利均有所增加，其中泰國及老撾帶來重大貢獻。然而中國內地的溢利則減少。

酒店投資及管理方面，太古酒店已落實將業務擴展至日本東京、中國內地深圳及西安的計劃。

淨負債比率較去年底增2.8百分點

截至上半年末，集團資本淨負債比率為19.8%，按年跌1.6個百分點，較去年底則增2.8個百分點。而太古地產（1972）的1000億元計劃，現已完成60%的資金投放，餘下的資金將按原計劃使用。

展望下半年，太古指投資於核心市場的長遠焦點仍保持不變，將繼續尋找投資於大灣區的機會，並於今年6月與深圳市政府簽署諒解備忘錄，突顯了集團進一步擴展在大灣區業務的承諾。

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